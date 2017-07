Starší Japonci loví středoškolačky. Jsou z obliga, kritici osočují dívky

21:02 , aktualizováno 21:02

Středoškolské randění? V mnoha částech světa naprosto běžná, normální věc. V Japonsku to však znamená něco poněkud jiného než to, co vás zřejmě napadá. Tady se zranitelné středoškolačky ve školních uniformách vodí se staršími muži. Čtyřicátníky a padesátníky.