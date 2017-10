Bude mít Japonsko premiérku? Tokijská guvernérka ohrožuje Abeho vítězství

Přesto se stále očekává, že Abeho Liberálně demokratická strana (LDP) a její koaliční partner Strana spravedlnosti a čistoty (Komeito) získají většinu hlasů. Při rozpadu původní hlavní opoziční strany se ale zformovali noví soupeři.

Jedním z nich je i liberální Konstitučně demokratická strana, jejíž lídr Jukio Edano kritizuje především rozdělení společnosti, které Abeho téměř pětileté prosazování proekonomické politiky způsobilo. Největší hrozbu však představuje centristická Strana naděje, vedená populární tokijskou guvernérkou Juriko Koikeovou.

Koikeová boří bariéry už několik desetiletí. Původně televizní hlasatelka se propracovala až do Parlamentu. Má za sebou zkušenosti ministryně životního prostředí i ministryně obrany. A přestože čelila skandálu, minulý rok se vrátila, aby se stala první guvernérkou Tokia, uvedl The New York Times.

Nyní Koikeová opět otřásla tímto ostrovním státem, když před dvěma týdny zformovala „reformní“ a „konzervativní“ Stranu naděje (Kibou no To), a tím zdramatizovala nadcházející volby.

Soupeřící Liberálně demokratická strana a Strana naděje mají v oblasti bezpečnosti a zahraniční politiky podobný program. Obě jsou pro tvrdé sankce vůči Severní Koreji. Koikeová se také podobně jako Abe vyjádřila pro změnu japonské pacifistické ústavy, která zemi, jež byla za druhé světové války spojencem Německa a okupovala velkou část Asie, desítky let zakazovala nasazovat armádu s výjimkou sebeobrany.

Strany se od sebe liší především přístupem k nukleární energii - zatímco Koikeová proti ní bojuje, Abe podpořil restart nukleárních elektráren, které byly po havárii Fukušimy v roce 2011 zavřené.

Abe ve svém prvním oficiálním předvolebním projevu kritizoval opozici, že vytváří nové strany a snaží se přitáhnout voliče populistickými slogany. „Jsou to reformy, spíš než slogany, které nám vytvoří budoucnost,“ prohlásil Abe při úterní návštěvě provincie Fukušima.

Rozhodne se za dvanáct dní

Japonská předvolební kampaň odstartovala v úterý a volby se uskuteční za dvanáct dní. Premiér Šinzó Abe je vyhlásil před měsícem v důsledku skandálů, které jeho stranu provázely. Také chtěl zastihnout své protivníky nepřipravené. Oficiálně ale tvrdil, že si chce nechat potvrdit svou hospodářskou politiku a pozici Tokia vůči Severní Koreji, která pokračuje v raketových a jaderných testech. V sázce je v nadcházejících volbách 465 křesel, informoval server ABC News.

Předvolební průzkumy jednoznačně favorizují Abeho. Koikeová začíná ztrácet hlasy a podle analytiků by dostala jen 13 procent, což je o šest procent méně, než kolik ukazovaly záříjové průzkumy, uvedl The Straits Times. Nereálné není ani opakování Abeho drtivého vítězství z minulých let. Velké množství voličů je však stále nerozhodnutých.