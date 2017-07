Stále víc Japonců randí s ženami ze silikonu, po lidském doteku netouží

„Japonské ženy jsou chladné a velmi sobecké. Muži chtějí někoho, kdo jim bude naslouchat a kdo jim nebude nadávat hned potom, co přijdou z práce. Ať mám jakékoliv problémy, Maju je tu vždy pro mě. Miluji každý kousek jejího těla a chci s ní být navždy,“ říká pětačtyřicetiletý fyzioterapeut Masajuki Ozaki o své silikonové partnerce.

Ozaki je jedním z mnoha Japonců, kteří propadli figurínám původně zamýšleným jako sexuální hračky. Ročně se jich v Japonsku prodá zhruba dva tisíce, uvádějí podle agentury AFP výrobci. Ceny začínají na šesti tisících dolarů (138 tisíc korun).

Figuríny vypadají jako živé a díky silikonu tak působí i na dotek. Jsou tak reálné, že jejich vlastníci mají pocit, že s nimi mohou i mluvit. To však zatím silikonové krásky neumí. Mají nastavitelné prsty, vyměnitelnou hlavu a nepostrádají ani reálně vyvedené genitálie. V budoucnu by měly umět mluvit, smát se i mít orgasmus. Muži jako Ozaki však umělohmotné barbie nemají jen na sex.

Berou je na rande, piknik i procházku. Ozaki Maju často vozí na kolečkovém křesle a ukazuje jí město. „Neumím si představit, že bych se vrátil k lidské bytosti. Chci být pohřbený s Maju a vzít ji do nebe,“ vypráví fyzioterapeut.

Manželka se s figurínou neochotně smiřuje

Ozaki přitom není starým mládencem, který by se neuměl seznámit. Maju s ním sdílí postel i přesto, že je ženatý a s manželkou má náctiletou dceru. „Poté, co manželka porodila, jsme spolu přestali spát a já se cítil hluboce osamělý,“ vysvětluje. S Maju to prý byla láska na první pohled.

„Má žena zuřila, když jsem Maju poprvé přivedl domů. Dnes už se s ní neochotně smiřuje,“ dodal s tím, že i dcera byla nejprve v šoku a znechucená, když si uvědomila, že Maju není jen obrovská barbie.

Nyní už je však tak velká, že si může půjčovat její šaty, říká Ozaki. Těch má figurína dostatek, Ozaki jí garderóbu pravidelně doplňuje o sexy oblečky a šperky.

Stejně jako fanoušek vojenství Jošitaka Hjodo, který má doma více než deset silikonových žen. Některé obléká do maskáčů, hraje si s nimi na vojáky, a plní si tak své fantazie. Tvrdí však, že o sex mu nejde.

„Je to víc o spojení na emocionální úrovni. Lidé si mohou myslet, že jsem divný, ale není to jiné, než když někdo sbírá sportovní auta,“ říká třiačtyřicetiletý bloger Hjodo. „Nevím, kolik peněz už jsem takto utratil, ale je to levnější než Lamborghini,“ dodal. Jeho opravdová přítelkyně má podle něj pro jeho zálibu pochopení.

Japonsko se potýká se strmým poklesem porodnosti. Kromě mužů, kteří si místo skutečných žen vyberou ty z umělé hmoty, si další lásku hledají ve virtuálním světě (více zde). V zemi vycházejícího slunce také neustále stoupá počet lidí, kteří si z vlastní volby zachovávají panenství či panictví (psali jsme zde).

Jak taková umělohmotná žena vypadá a funguje, to uvidíte ve videu: