Muž odsouzený za střelbu na exekutory se zabil. Měl nastoupit trest

Tragické události předcházelo dlouhé vyjednávání, při kterém muž stál na balkoně. „O půl šesté skočil,“ potvrdila policejní mluvčí pro Zlínský kraj Lucie Javoříková. Zpravodaj Rádia Impuls Jan Čada uvedl, že muž se rozhodl ukončit život ve chvíli, kdy kolem byla řada svědků.

O Janotovi se policisté dozvěděli již o půl čtvrté odpoledne. „Na linku 158 volala žena, že komunikuje se svým známým, který chce spáchat sebevraždu,“ uvedla mluvčí Javoříková. Na místo k panelovému domu v Napajedlech se vydali policisté i záchranáři.

Zpočátku s mužem stojícím na balkoně v sedmém patře komunikovali. Kolem půl šesté se ale rozhodl naplnit svůj úmysl a skočil. Přítomný lékař mu podle Javoříkové již nemohl pomoci a konstatoval smrt.

Janotu loni na podzim potrestal zlínský soud za to, že v lednu 2016 střílel na exekutory (o útoku na exekutory čtěte zde). Zpočátku byl obviněn jen z vyhrožování úřední osobě, později ale vyšetřovatelé jeho jednání přehodnotili na pokus o vraždu. Za takový zločin Janotovi hrozilo až 20 let vězení. On sám tvrdil, že na exekutory nemířil (o jeho obhajobě více zde).

Soud Janotovi vyměřil dvanáctiletý trest. K jeho výkonu měl nastoupit v nejbližších dnech.