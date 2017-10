Místo v aeroholdingu mi nabídl Kalousek, vypověděl exposlanec Fuksa

Obvodní soud pro Prahu 1 pokračoval v řešení případu údajného podplácení poslanců takzvanými trafikami. Jde o jednu z větví kauzy, která v létě 2013 vedla k pádu Nečasova kabinetu.

Ve čtvrtek před senátem vypovídal poslední ze tří domnělých „trafikantů“ Ivan Fuksa. Stejně jako jeho bývalí kolegové Petr Tluchoř a Marek Šnajdr, kteří svědčili minule (více zde), popřel Fuksa, že by se v listopadu 2012 vzdal poslaneckého mandátu výměnou za místo v aeroholdingu.

Fuksa byl tehdy jedním ze tří poslanců vládní ODS, kteří nesouhlasili s balíčkem daňových změn. Pravicová vláda však hlasování o něm spojila i s hlasováním o důvěře kabinetu. „Kdybych balíček podpořil, ztratím veškerou důvěru, kterou jsem za ta léta u voličů budoval. Nepodpořit balíček a zachovat si čest a důstojnost znamenalo, že bych jako dlouholetý a pravověrný člen ODS shodil vládu,“ vysvětlil své dilema. Jediným východiskem podle něj pak byla rezignace.

Fuksa se však dušoval, že takové rozhodnutí nebylo motivováno žádnou nabídkou pozice ve státní společnosti. S nabídkou místa v představenstvu aeroholdingu ho prý oslovil někdejší šéf resortu financí Kalousek (TOP 09), pod nějž společnost spadala. Nabídka navíc přišla až po oznámení rezignace. Sám údajně ani žádné místo nepožadoval a nikdo jiný mu jej nenabízel.

Na dotaz soudkyně Fuksa upřesnil, že mu ministr neříkal, čí nápad tato nabídka byla, ani se prý nezmínil, že by o ní jednal s Nečasem.

Místo vzniklo i zaniklo s Fuksovým působením, popsal svědek

Žalobce Rostislav Bajger Fuksovi přednesl několik zachycených SMS zpráv. Kolega Tluchoř Fuksovi napsal „zavolej Kaldovi“, na což mu Fuksa odpověděl „s Kaldou jsem mluvil, je OK“. Fuksa to vysvětlil tak, že na ministrovu nabídku nekývl hned, protože odjel na rodinnou dovolenou. Kalousek byl podle něj do jisté míry nervózní, protože do funkce potřeboval rychle někoho najít.

Další ze svědků, tehdejší člen dozorčí rady aeroholdingu Milan Suchý, před soudem řekl, že nové místo v představenstvu vzniklo až s příchodem Fuksy. „Já se proti tomu ohradil, podle mě nebylo třeba rozšiřovat představenstvo,“ uvedl. Doplnil také, že dotyčná pozice po odchodu exposlance zase zanikla.

Údajné trafiky pro tři poslance ODS patří mezi kauzy, které vedly v roce 2013 k pádu Nečasova kabinetu. Kořeny tohoto případu sahají do roku 2012, kdy se vládní koalici složené z ODS, TOP 09 a VV nedařilo přehlasovat senátní veto takzvaného stabilizačního balíčku daňových změn. Někteří občanští demokraté, mezi nimi Šnajdr, Fuksa a Tluchoř, s ním totiž nesouhlasili.

Trojice poslanců se tehdy vzdala mandátů, čímž umožnila schválení balíčku. Následně se poslanci dočkali lukrativních postů ve státních firmách. Obžalobě v případu čelí expremiér Nečas, někdejší ředitelka kabinetu a jeho současná manželka Jana Nečasová (tehdy Nagyová) a bývalý náměstek ministra zemědělství Fuksy Roman Boček.

Obžaloba tvrdí, že Nečasová a Boček měli se zákonodárci z pověření premiéra Nečase takový obchod domluvit (čtěte zde). Dle názoru žalobců se jednalo o příklad politické korupce, podle jiných se jednalo o běžnou politickou praxi. Trojice vinu odmítá. Nečasová, která se ze čtvrtečního jednání omluvila, navíc čelí podezření z krácení daní z luxusních darů.