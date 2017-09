Z můstků rovnou do Sněmovny? Hostem Rozstřelu bude skokan Jakub Janda

Rodák z Čeladné poprvé okusil atmosféru Světového poháru před více než dvaceti lety a od té doby je stabilní součástí českého týmu. Největších úspěchů dosáhl v letech 2005 a 2006, kdy se stal dvojnásobným medailistou na mistrovství světa a následně zvítězil i na prestižním Turné čtyř můstků a v celkové klasifikaci Světového poháru. V loňské sezoně se umístil jako třetí nejlepší Čech na 38. příčce konečného pořadí.



Nyní je připraven ODS pomoci stát se znovu nejsilnější pravicovou stranou v zemi. Na stranické kandidátní listině v Moravskoslezském kraji figuruje na čtvrté pozici.

„Nemohu se již dále dívat, jak je v naší zemi každým dnem omezována svoboda každodenního života a vláda hází klacky pod nohy i našim podnikatelům. Vždy jsem cítil povinnost se veřejně angažovat a dá se říct, že letos už pohár trpělivosti přetekl. Vláda má vytvářet podmínky pro rozvoj, a ne překážky,“ uvedl pro moravskoslezský magazín Patriot při červnovém oznámení své kandidatury.



Janda je členem ODS od roku 2008 a v minulosti se několikrát pokoušel o vstup do světa politiky. Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 ale úspěšný nebyl, stejně jako v krajských a komunálních volbách. Ve Sněmovně by nemusel být jediným skokanem na lyžích, protože svůj mandát bude letos za ČSSD opět obhajovat bývalý olympijský medailista Pavel Ploc.