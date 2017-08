Izrael postaví další zeď proti teroristům. Tentokrát povede pod zemí

Izraelská armáda ve čtvrtek zničila ve vesnici Dajr abú Mašal nedaleko Ramalláhu dva domy rodin dvou Palestinců, kteří v červnu v Jeruzalémě zabili policistku. Dům třetího útočníka těsně přiléhá k jiným domům a musel zůstat. Armáda zbourala také dům v Silvádu, v němž bydlel Palestinec, který v dubnu zabil vojáka. Bourání domů je jedním z odstrašujících prostředků, které Izrael používá, kritici jej však odmítají coby kolektivní trest zasahující i nevinné příbuzné teroristů.

Podle listu The Times of Israel zvažuje armáda podobné kroky i v Gaze. Velitel jednotek IDF Eyal Zamir pohrozil Hamasu, který Pásmu Gazy už deset let vládne, že odpálí domy stojící nad podzemními tunely i přesto, že v nich žijí civilisté. Tunely Hamas používá k výpadům do Izraele.