Izrael po rezoluci OSN zrušil hlasování o výstavbě na palestinské půdě

Hlasování bylo podle Rubina odloženo na žádost premiéra Benjamina Netanjahua. K zastavení výstavby osad vyzvala minulý týden Izrael ve své rezoluci i Rada bezpečnosti OSN.

Úřady podle Rubina k odložení hlasování přistoupily rovněž kvůli tomu, aby nebyly ještě více poškozeny vztahy s Obamovou administrativou, která s výstavbou osad nesouhlasí. Rozhodovat se mělo o výstavbě 492 bytů pro Izraelce v osadách Ramot a Ramat Šlomo.

Ke svému kroku radnice přistoupila jen pár hodin před projevem amerického ministra zahraničí Johna Kerryho, který by ve středu měl nastínit svou představu ukončení izraelsko-palestinského konfliktu.

Šéf americké diplomacie by měl promluvit v 17:00 SEČ a hovořit by měl právě i o obviňování Američanů, že Izraelce nepodrželi a dokonce stojí za návrhem páteční rezoluce. „Premiér uvedl, že podporuje výstavbu v Jeruzalémě, nicméně na druhou stranu nemusí nyní ještě přilévat olej do ohně,“ uvedl Rubin. Jak poznamenala agentura Reuters, příslušný výbor se schází pravidelně a může se rozhodnout, že výstavbu schválí někdy příště.

Izrael rezoluci odmítl

Rada bezpečnosti OSN schválila v pátek 23. prosince rezoluci, která po Izraeli požaduje, aby ukončil výstavbu židovských osad na okupovaném palestinském území. Spojené státy, které židovský stát vždy v předchozích hlasováních v OSN podporovaly, se tentokrát hlasování zdržely. Dokument tak mohl projít (více si můžete přečíst zde)

Izrael již oznámil, že se rezoluci nepodřídí. Netanjahu označil dokument za „neobjektivní a hanebný“ a prohlásil, že Izrael přehodnotí své vztahy s OSN, včetně přítomnosti zástupců této instituce v Izraeli (více o reakci Izraele se můžete dozvědět zde).

Západní břeh Jordánu a východní část Jeruzaléma obsadil Izrael za války v roce 1967. Tato území mají spolu s Pásmem Gazy tvořit budoucí palestinský stát, o jehož vznik Palestinci dlouhodobě usilují. Chtějí proto, aby z Předjordánska, tedy Západního břehu, odešli všichni izraelští vojáci i osadníci. Na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě žije asi půl milionu Židů a zhruba 2,5 milionu Palestinců.

Izrael považuje Jeruzalém za nedělitelný, Palestinci ale chtějí východní část města vyhlásit za hlavní město svého budoucího státu. Právě výstavba nových židovských osad je jedním z důvodů, proč se nedaří obnovit mírová jednání mezi Izraelci a Palestinci. Na palestinské straně jsou zase překážkou útoky palestinských radikálů na židovské obyvatele země.