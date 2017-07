Izrael vzdoruje OSN snižováním příspěvků, může přijít o hlasovací právo

17:15 , aktualizováno 17:15

Pokud Izrael dodrží svůj slib a zastaví část odvodů do rozpočtu OSN, může do dvou let přijít o hlasovací práva při Valném shromáždění, upozornil list The Jerusalem Post. Židovský stát chce snížit příspěvky v reakci na rozhodnutí UNESCO, které minulý týden uznalo staré město v Hebronu a hrobku patriarchů za palestinské dědictví.