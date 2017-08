Chová se jak princátko, nesbírá psí lejna. Izraelce štve Netanjahu junior

Šestadvacetiletý Jair Netanjahu se na titulních stránkách izraelského bulváru ocitl naposledy minulý víkend, kdy si jeho soused na internetu postěžoval, že premiérův syn v parku neuklízí lejna po rodinném psovi. Když ho na to muž upozornil, ukázal mu prý prostředníček.

Incident začala propírat média a premiérův syn se rozzuřil ještě více. Na Facebooku si postěžoval, že chování dětí bývalých premiérů jako byl Šimon Peres, Ariel Šaron a Ehud Olmert nikdo neprobíral.

Mimo jiné napsal, že Olmertův syn Ariel měl „zajímavé vztahy“ s jedním Palestincem, které údajně ohrožovaly národní bezpečnost.

Ariel Olmert to rázně popřel jako naprostý výmysl a mladého Netanjahua obvinil z rasismu a homofobie. „Až doteď jsem to ignoroval. Možná i proto, že podle mého názoru není nic špatného na tom být gay nebo Palestinec. Tvé pokusy zatáhnout mě do své pokroucené reality jsou odsouzeny k nezdaru,“ vzkázal Jairovi na Facebooku.

Syn politika, který v čele Izraele stál v letech 2006 až 2009, dodal, že on na rozdíl od mladého Netanjahua pracuje, nikdy nepřespal v premiérské rezidenci a „snaží se uklízet hovínka po svém psovi“. Do sporu se vložil i jeho starší bratr Šaul, který Jaira nazval fašistickým grázlem.

Myslí si, že je členem královské rodiny

Jedním z cílů mladého Netanjahua se stal i levicový think-tank Molad, který zveřejnil detaily z jeho rozmařilého života. Netanjahu jr. napsal, že organizace slouží zahraničním zájmům a přidal emotikony znázorňující exkrementy a zvednuté prostředníčky. Molad vzápětí pohrozil, že pokud komentář nestáhne, zažaluje ho pro urážku na cti.

Podle šéfa Moladu Avnera Inbara manýry mladého Netanjahua leží v žaludku řadě Izraelců. „Není to jen tím, že si žije neslýchaným způsobem za peníze daňových poplatníků, on si rovněž myslí, že je členem královské rodiny a je vůči kritice imunní. Myslí si, že stoji na obyčejnými lidmi,“ říká Inbar.

Šéf poslaneckého klubu Netanjahuovy strany Likud prohlásil, že premiérův syn se do politiky neplete a jeho výroky na Facebooku označil za dětské tlachání. „Je soukromou osobou a tak by to všichni měli chápat,“ uvedl David Bitan. Řada lidí s tím však nesouhlasí. List Jediot Achronot ve svém komentáři napsal, že premiérovy prosby, aby média jeho rodinu nechala na pokoji, nemají smysl, protože jeho syn napsal na Facebook „jeden z nejsprostších a nejohavnějších příspěvků vůbec“.

Luxusní dárky

Jair Netanjahu vzbudil zájem médií už dříve, když se na Facebooku posmíval muslimům (více zde), nebo když k nelibosti ortodoxních židů místo hodné židovské dívky začal chodit s Norkou (více zde).

Dnes pozornost vzbuzuje především svým chováním. Žije v premiérově rezidenci, má státem placeného bodyguarda a v poslední době se podílí na politických aktivitách svého otce. V květnu po jeho boku vítal v Izraeli Donalda Trumpa, údajně také převzal dohled nad premiérovými profily na sociálních sítích.

Jair byl rovněž vyslýchán v korupční kauze svého otce. Benjamin Netanjahu a jeho žena Sára údajně obdrželi šperky, doutníky a drahý alkohol v hodnotě více než 100 000 dolarů od hollywoodského producenta Arnona Milchana. Miliardář, který stojí za filmy jako Pretty Woman či Revenant: Zmrtvýchvstání doufal, že izraelský premiér by mu mohl pomoci ve snaze získat dlouhodobé americké vízum.

Jaira údajně zahrnoval dary australský miliardář James Packer, který mu zaplatil pobyt v luxusních hotelech v Tel Avivu, New York a Aspenu, půjčoval mu svůj soukromý tryskáč a daroval mu desítky vstupenek na koncerty své někdejší snoubenky Mariah Carey. Policie nyní vyšetřuje, jestli se nejednalo o korupci, protože Packer usiloval o izraelské občanství.

Druhá kauza izraelského premiéra se točí kolem korumpování médií. Netanjahu se prý snažil přimět majitele deníku Jediot Achronot, aby o něm psal pozitivně. Výměnou za to mu nabídl, že zajistí snížení nákladu konkurenčního deníku Israel Hajom. Soud v Tel Avivu ve čtvrtek oznámil, že vyšetřování obou kauz může vyústit v premiérovo obvinění z korupce a zpronevěry. „Skončí to z jednoduchého důvodu krachem. Nic se nestane, protože se nic nestalo,“ reagoval mluvčí Netanjahuovy vlády.