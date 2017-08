Izraelský a jordánský poslanec si smluvili bitku, zarazil je až Netanjahu

„Zdá se, že naši sousedé na východě, Jordánsko, které zhusta zavlažujeme a kterým chráníme záda ve dne v noci, potřebují trochu převychovat.“

Tweet izraelského poslance za vládní stranu Likud Orena Hazana spustil slovní přestřelku, která málem skončila bitkou na hraničním přechodu mezi Izraelem a Jordánskem na Allenbyho mostě, který se tyčí nad řekou Jordán.

Hazan jím komentoval napětí mezi Jordánskem a Izraelem kvůli dění kolem Chrámové hory v Jeruzalémě a smrti dvou Jordánců, které v Ammánu zastřelil člen ochranky izraelské ambasády (psali jsme zde).

Hazanovi, „zlobivému dítěti“ strany izraelského premiéra Netanjahua, totiž odpověděl jordánský poslanec stejného ražení Jahjá Saúd a vyzval ho, aby se sešli na hraničním Allenbyho mostě. Pohrozil mu, že ho zbije. „Bota každého palestinského dítěte je ctihodnější než ten padouch a bota každého Araba a muslima je lepší než on a jeho darebná bytost, která nemá žádný původ ani víru,“ urážel Hazana Saúd.

Hazan nabídku přijal s tím, že na most přijde proto, aby si spolu mohli oba politici promluvit. Prohlásil, že Jordánci přinese „nabídku, kterou nebude moci odmítnout,“ píše izraelský list Jerusalem Post. Izraelci přitom podle serveru na most nesmějí.



Saúd na Facebooku streamoval svou jízdu k mostu, Hazan se zase na Twitteru pochlubil přípravami na setkání. „Přicházím v míru,“ napsal.

Situaci na poslední chvíli uklidnil až Netanjahu, který Hazanovi vzkázal, aby k mostu nejezdil. Ten už měl podle svých slov jen několik kilometrů do cíle.

„Vždy říkám ano míru a ne násilí a konfliktu. Jel jsem se setkat se svým jordánským kolegou a setkání v mých očích bylo mostem ke smíru. Ale když mě premiér o něco požádá, respektuji jeho přání,“ uvedl nato Hazan podle listu Times of Israel s tím, že se otočil a jel zpět.

Palestinci jsou Jordánci, vemte si je domů, provokuje Hazan

„Chtěl jsem Saúdovi vysvětlit, že Jordánec je nakonec Palestinec a Palestinec je Jordánec a že by pro něj bylo nejlepší přijmout své bratry a sestry - Araby ze Západního břeu Jordánu, kteří sami sebe definují coby Palestince - zpět do jejich domova v Jordánsku,“ dodal izraelský poslanec, který na Západním břehu sám bydlí, a proto prý plánuje požádat izraelské ministerstvo zahraničí o opravdovou schůzku mezi ním a Saúdem.

Podle svých slov totiž rozumí tomu, mentalitě svých arabských sousedů a díky svému „jedinečnému stylu“ by „mezi oba národy mohl přinést mír“.



Jordánský poslanec naproti tomu na most dorazil a hlídka ho vykázala. Údajně byl připravený se bít a Hazana nazval prasetem a „mužem bez identity“. Když slyšel, že si s ním chtěl Izraelec potřást rukou, odpověděl, že by na to nedošlo, protože on se tam přišel rvát. Vzkázal mu, že se s ním setká „kdekoli na světě“. O tom, že se jim Netanjahu vmísil do sporu, pak řekl, že premiér cítil vztek Jordánců a zachoval se moudře.

Saúd i Hazan jsou známí svými skandály a provokacemi. Saúd na svého oponenta v jordánském parlamentu před třemi lety vytáhl nůž, o rok později zase o jedné poslankyni prohlásil, že kvóty na počet žen v parlamentu jsou jediným důvodem, proč je v parlamentu. Opakovaně ji vyzýval, aby si sedla, což pak spustilo vlnu souhlasných i nesouhlasných komentářů na sociálních sítích.

Hazan zase před svým vstupem do politiky údajně provozoval v Bulharsku kasino s prostitutkami a tvrdými drogami, při setkání Netanjahua a amerického prezidenta Donalda Trumpa na Ben Gurionově letišti v Tel Avivu se zase vplížil do VIP sekce, aby si s Trumpem udělal selfie. Je také podezřelý, že napadl úředníka ve městě Ariel, kde žije.