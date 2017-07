Izraelci zatrhli truchlení po atentátnících, zbořili smuteční stany

Útočníci byli z městečka Umm al-Fahm, které leží u hranice Západního břehu Jordánu okupovaného Izraelem. Podle izraelských sdělovacích prostředků tam v sobotu dorazila silná policejní jednotka a přinutila k rozchodu dav lidí, kteří chtěli truchlit po mrtvých útočnících. Stany na místě postavili příbuzní tří mužů.

Policisté také prohledali domy útočníků a vyzvali sousedy, aby nevycházeli. Podle izraelských médií v Umm al-Fahmu zasahovalo několik set policistů.

Útočníci, kteří začali v pátek brzy ráno střílet na policisty u Lví brány vedoucí do Starého Města, měli shodné jméno Džabárín a nebylo o nich známo, že by udržovali kontakty s teroristy.

Netanjahu kvůli útoku svolal bezpečnostní schůzku a rozhodl o stržení stanů pro truchlící. Už v pátek byly uzavřeny mešity na jeruzalémské Chrámové hoře a podle premiérova rozhodnutí se tam věřící budou moci začít vracet v neděli.

Příbuzný jednoho z útočníků řekl, že rodina je stále v šoku. „Kdybychom věděli (že to chtějí udělat), okamžitě bychom jim v tom zabránili. Jsme proti takovým činům. Taková střelba ničemu nepomůže a vše zničí. Teď budou všichni útočit na nás. Když jsem se o tom dověděl, myslel jsem si, že jde o omyl při identifikaci, protože ten můj příbuzný byl klidný člověk a nepomýšlel na zabíjení policistů. To se nemělo stát,“ citoval příbuzného server Ynet.

VIDEO: Útočníci začali střílet na policisty u Lví brány vedoucí do Starého Města Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Strýc dalšího střelce řekl, že kdyby o plánu útoku věděla rodina, tak by to nedovolila. „Nejsme teroristé, nikdo z rodiny přesně neví, co se tam stalo,“ sdělil k útoku.



Hlídky a zátarasy v ulicích

Jeruzalémské Staré Město je v sobotu podle agentury AFP uzavřeno a připomínalo pevnost. Palestinský radikální Hamas, který útok v pátek označil za hrdinský čin, vyzval Palestince k útokům na izraelské vojáky v Jeruzalémě. Hamas považuje uzavření Chrámové hory za „náboženskou válku“. Jeho mluvčí Fauzí Barhúm vyzval k odvetným akcím, což mají být útoky na izraelskou armádu v Jeruzalémě a na židovské osadníky na Západním břehu Jordánu. Hamas také pořádá pochod na oslavu páteční akce v Jeruzalémě.

Podle AFP v sobotu policie a armáda na Starém městě rozmístila početné hlídky i bariéry a autům i chodcům bránila přiblížit se ke vstupům do této části východního Jeruzaléma. Dovnitř mohli jenom ti, kdo se prokázali, že tam mají bydliště.

„To nemá nic společného s bezpečností. Chtějí (Izraelci) potrestat arabské občany Jeruzaléma,“ řekl Palestinec Bádir Džvajhan, který se v sobotu nedostal do práce. Problémy měl i třiasedmdesátiletý Músá Abdalmunim, který vlastní obchod s knihami na obvodu hradeb. Chtěl se jít pomodlit do mešity Al-Aksá, ale neprošel. „Ta mešita není jenom pro muslimy. Chodí tam i turisté, toto město patří světu, má být otevřené,“ řekl.

Otevřená byla Jaffská brána, i když u ní policie prováděla přísné prohlídky. „Trochu mne to všechno stresuje,“ přiznala polská turistka Ewa. U Lví brány, která byla dějištěm pátečního útoku, policisté kontrolovali všem osobní doklady a pasy.

Izraelští představitelé po útoku navrhli, aby byly u vchodů na Chrámovou horu instalovány další kamery a detektory kovů, aby se zamezilo pronesení zbraní. Jordánsko, pod něž spadá správa posvátných míst na Chrámové hoře, to ale odmítlo.