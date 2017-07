Mám jenom nabroušený nůž, napsal Palestinec a ubodal tři Izraelce

„Sepisuji poslední vůli a toto jsou má poslední slova. Jsem mladý, ještě mi nebylo dvacet let, mám spoustu snů a tužeb,“ napsal podle listu Haarec Umar Abid. „Ale co je toto za život? Bez jakéhokoliv ospravedlnění vraždí naše ženy a mladé lidi. Zneuctili mešitu al-Aksá a my spíme, je to hanba, které tiše přihlížíme,“ pokračuje.

„Mám pouze nabroušený nůž a odpovídám na volání al-Aksá. Hanba vám, kdo hlásíte nenávist. Bůh vás ztrestá. Všichni jsme syny Palestiny a syny al-Aksá. Synové opic a prasat, otevřete brány al-Aksá, jinak si jsem jist, že vás budou pronásledovat a udeří na vás železnou pěstí,“ pohrozil palestinský mladík Izraelcům.

Izraelské bezpečnostní složky uvedly, že byl příznivcem Hamasu, nebyl však jeho aktivním členem. Radikální hnutí ovládají Pásmo Gazy jeho čin schválilo. Abidův otec uvedl, že syn zcela očividně jednal v hněvu kvůli sporu o Chrámovou horu a že motivem jeho činu byla snaha získat zpět čest muslimů.

Abid byl při útoku postřelen a převezen do nemocnice. Izraelci v sobotu provedli v jeho obydlí razii, při které hledali zbraně a zabavili peníze, které podle nich byly používány k teroristickým účelům. Policie rovněž zadržela útočníkova bratra. Přístup do vesnice, ve které Abid žil, je uzavřený. Do oblasti byly povolány policejní a vojenské posily.

Šest mrtvých za jeden den

Násilnosti, které doprovází vleklý izraelsko-palestinský spor o Chrámovou horu, si jen v pátek vyžádaly šest mrtvých. Vedle tří výše zmíněných Izraelců zavražděných v osadě Halamiš zahynuli při nepokojích také tři Palestinci.

Spor eskaloval minulý pátek, kdy tři útočníci u Chrámové hory zabili dva izraelské policisty. Židovský stát pak instaloval u vstupu na posvátný okrsek na Chrámové hoře detektory kovů.

Palestinci kontroly odmítají a tvrdí, že Izrael porušil právo správy posvátného okrsku. Předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás v pátek oznámil, že přerušuje veškeré styky s Izraelem, dokud detektory neodstraní. Izrael prohlásil, že neporušil dohodu, protože Chrámová hora je nadále otevřená, ale s novým bezpečnostním opatřením, jaké je například běžné i v saúdskoarabské Mekce.

Chrámová hora je posvátným místem islámu, ale je významná i pro židy, protože tam v minulosti stával jejich Chrám. Podle nynějšího uspořádání tam mohou jednou z bran židé vstupovat, ale mají zakázáno se tam modlit.