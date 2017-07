Magnát Valenta se vrhl na školství, chystá vznik vzdělávacího impéria

Soukromá vysoká škola Karla Engliše v Brně se v minulosti nejvíc zviditelnila tím, že na ní za podivných okolností vystudoval tehdejší brněnský primátor Roman Onderka (ČSSD). Jeho bakalářská práce byla podle řady odborníků naprosto nevyhovující (více čtěte zde).

Ještě dříve se na škole potkávali aktéři kauzy takzvaného Berkova gangu, jejichž napojení na vysoké složky státu spustilo na začátku tisíciletí skandál. V posledních letech se zase instituce potýkala s potížemi uchovat si akreditaci, protože podle komise neměla dostatečnou kvalitu.

Za minulostí teď však chce udělat tlustou čáru. Soukromý vzdělávací ústav se totiž stane jedním z pilířů vzdělávacího impéria, které podle zjištění MF DNES začal vytvářet hazardní magnát a senátor Ivo Valenta. Pokrýt přitom plánuje všechny stupně vzdělávání. Kromě toho vysokoškolského i předškolní, základní a časem i středoškolské.

„Nemohu říci, že bych se o oblast školství začal zajímat až nyní. Myšlenka majetkové účasti ve školách však přišla až nyní. Možná v tom sehrál roli i fakt, že jedna z mých malých dcer právě od září nastoupí do základní školy, starší právě dokončila univerzitu, proto si plně uvědomuji, jak je důležité kvalitní vzdělání, a to i v oblasti cizích jazyků,“ řekl MF DNES Valenta.

Vysokou školu pojmenovanou po prvním rektorovi Masarykovy univerzity vloni koupil brněnský investor Ladislav Chodák. A začal plánovat spolupráci, díky které měla do ústavu vstoupit i Masarykova univerzita. Jako první veřejná vysoká škola v Česku měla mít soukromou, a tím i flexibilnější dceřinou firmu pro rychle se rozvíjející studijní obory (více čtěte zde).

Z nápadu však nakonec rektorát po tlaku jednotlivých fakult vycouval. Neupřesněný podíl za neupřesněnou částku následně nyní převzal právě Valenta. Škola nabízí dva studijní programy - bezpečnostně-právní studia a ekonomiku a management. Za rok studia zájemci zaplatí zhruba 40 tisíc korun.

Z pozice rektora vysokou školu už od roku 2014 řídí právník Zdeněk Koudelka, mimo jiné označovaný za autora kontroverzní prezidentské amnestie Václava Klause.

Mateřská a základní škola v Uherském Hradišti

Už v březnu Valenta na škole přednášel o tom, jak vytvářel hazardní firmu Synot. „Přednáška je projevem svobody slova v rámci vysokoškolského prostředí. Nejde o samozřejmost, protože Ivo Valenta čelil snaze o omezení prezentace svých myšlenek a postojů na vysoké škole v Praze,“ napsal v pozvánce Koudelka.

Podle několika zdrojů MF DNES třetinový podíl spolu s Valentou chtěl pořídit i David Rusňák, majitel investiční skupiny DRFG a zeť náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové. Ten se však nyní potýká s policejním vyšetřováním úniku ze spisů, na kterém se podle obvinění podílel. „Akcionářské uskupení je v tuto chvíli již pevně dáno,“ komentoval další investory Chodák.

Valenta v něm našel cenného partnera. Chodák totiž v Brně vloni zároveň otevřel i soukromou základní školu Labyrinth. Spojil se kvůli tomu s Břetislavem Svozilem, bývalým ředitelem základní školy v Deblíně a také respektovaným odborníkem na moderní vzdělávání. Valenta Chodáka nyní plánuje napodobit.

Labyrinth měl podle smlouvy umístěné v registru smluv původně zaštítit svou akreditací udělenou ministerstvem školství i další Valentovu základku. Od září by měla otevřít ve Zlíně, který je ve Valentově volebním kraji. Záštita ale nakonec padla.

„Ukázalo se, že přenášet akreditaci napříč kraji jde jen na výjimku ministerstva školství. Proto naše role bude ve zlínském projektu poradenská. Pomůžeme zavádět dvojjazyčné a individuální vzdělání,“ konstatoval Svozil. To, že by Valenta vstoupil i přímo do Labyrinthu, vyloučil.

Valentův plán tak nakonec „přikryla“ přímo domácí uherskohradišťská soukromá mateřská a základní škola Čtyřlístek. Po více než dvaceti letech fungování bude nově vystupovat pod značkou Academic School a emblémem se zlatou královskou korunou. „Na základní a mateřskou školu by v budoucnu mělo navázat také středoškolské vzdělávání,“ dodal Valenta.