Trump odráží kritiku za to, že ho na summitu G20 chvíli zastupovala Ivanka

7:09 , aktualizováno 7:09

Americký prezident Donald Trump se ohradil proti záplavě negativních reakcí, které na sociálních sítích kritizovaly fakt, že jej na víkendovém summitu skupiny G20 u stolu dočasně zastoupila dcera Ivanka. Trump se pustil do pře s dcerou bývalého prezidenta Chelsea Clintonovou, jejíž usazení na místě hlavy státu by podle něho média chválila. Clintonová odvětila, že by se to za vlády jejího otce Billa či matky Hillary nikdy nestalo.