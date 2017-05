Pilný pro Impuls: Obětoval jsem se pro zažehnání vládní krize

Pilný se podle svých slov nikdy do vysokých politických funkcí nehrnul. Hlavním důvodem, proč kývl na nabídku nahradit v čele resortu Babiše, byla snaha ukončit vládní krizi.

„Já jsem vždycky za normální situace odmítal oficiální nebo polooficiální nabídky stát se ministrem, protože tuhle ambici prostě nemám. Teď jsme se ale dostali do situace, která se velmi vyhrocovala, vznikla celá řada nesmyslných variant, vytáhlo to občany do ulic, takže to bylo potřeba nějakým způsobem ukončit. Nechci si hrát na žádného mesiáše, který to zachránil, spíš jsem oběť. Na druhou stranu, někdy tu odpovědnost musíte převzít,“ poznamenal Pilný.



Na ministerstvu si chce Pilný nechat tým svého předchůdce. Nebude podle něj čas na zaučování nových lidí. Prioritou je totiž dokončit rozpracované úkoly a státní rozpočet.

„Já tam budu do té doby, než vznikne nová vláda, což může být ke konci roku nebo začátkem nového roku, takže ty zásahy by musely mít nějaký smysl a já ho zatím nevidím. Tam jsou úkoly, které se musí splnit a hledat pro to nové lidi, kteří by se zacvičovali prostě nedává smysl. Spíš budu hledat nějaké odborníky mimo ministerstvo na systémové věci,“ doplnil Pilný.