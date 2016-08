Italská muzea přispějí na opravu měst. Pro místní se staví dřevostavby

Celkem 293 kulturních památek. Tolik jich podle italského ministra kultury Daria Franceschiniho zničilo nebo vážně poškodilo zemětřesení o síle 6,2, které minulý týden zasáhlo historické městečko Amatrice a další města ve střední Itálii. Pomocí iniciativy „museums4italy“ vyzval Italy, aby navštívili muzea a archeologická naleziště a koupí vstupenky vyjádřili solidaritu s oběťmi.

K výzvě se přidal i starosta Amatrice Sergio Pirozzi, které bylo nejvíce poničené a zemřelo v něm 229 lidí. Naposledy vyprostili hasiči v pondělí ráno mrtvé tělo ženy zpod trosek hotelu Roma. Žena spala v prvním patře, její tělo se ocitlo pod čtyřmetrovou vrstvou sutin.

„Chceme vrátit Amatrice takovou podobu, jakou mělo,“ uvedl pro BBC starosta Pirozzi. Zároveň dodal, že chce obnovit bývalou slávu svého města. „Obnovíme všechny symboly města, počínaje kostelem svatého Augustýna a bazilikou, konče městskou věží. A také se primárně zaměříme na školu a byty,“ prohlásil starosta Pirozzi v deníku La Repubblica.

Biskup Giovanni D’Ercole řekl, že lidé musí nyní projevit dostatek odvahy, aby znovu vybudovali své životy a města.

Pátrání stále pokračuje po deseti lidech, kteří jsou pohřešováni v obci Amatrice, kde bylo potvrzeno 229 mrtvých. Dalších 11 zahynulo v Accumoli a 50 v Pescara del Tronto.

Iniciativa „museums4italy“ je jednou z mnoha akcí, které spontánně vznikly s cílem získat peníze na pomoc postižené oblasti. Food blogger Paul Bello například minulý týden vyzval italské restaurace po celém světě, aby darovaly část zisku z každých prodaných těstovin all’amatriciana (více čtěte zde).

Dalších více než dva tisíce otřesů

Nové silné otřesy o síle 4,4 s epicentrem nedaleko Arquata del Tronto vyděsily v neděli odpoledne místní záchranáře i evakuované obyvatele. Ve městě Pescara del Tronto ležícím poblíž se viditelně třásly stoly i stany. Silné otřesy vnímali i další obyvatelé regionu Marche. Od středečního zemětřesení bylo zaznamenáno dalších 2 002 otřesů, uvedla italská agentura ANSA.

Kolem 2 500 lidí bylo nuceno opustit svoje domovy po prvních otřesech. Nyní žijí v nouzových stanových táborech, kde bydlí při nočních teplotách kolem deseti stupňů Celsia. Co nejdříve je chce vláda začít přestěhovávat do dřevěných novostaveb. Ty by však měly být hotové nejdříve během čtyř až pěti měsíců.

Celkově přišlo o střechu nad hlavou přes 10 tisíc lidí. Většina ale našla místo buď u příbuzných, nebo v penzionech na pobřeží regionů Lazio a Marche či v klášterech.

Papež navštíví Amatrice a další města

Papež František přislíbil, že jakmile to bude možné, vypraví se do postižené oblasti, píše La Repubblica. „Jakmile to bude možné, doufám, že přijedu a budu se s vámi moci vidět, drazí bratři a sestry, abych vám osobně přivezl útěchu v podobě víry a podporu, kterou může křesťanství nabídnout,“ promluvil papež František před tisícovkami věřících ve Vatikánu. „Ještě jednou říkám těmto milým lidem, že církev sdílí jejich utrpení a obavy. Modlíme se za mrtvé a pozůstalé po nich,“ dodal.

Duchovní Domenico Pompili, který sloužil mši v hlavním stanu v Amatrice, byl oznámením papeže potěšen. „Myslím, že je to opravdu dobrá zpráva. Vyjádřil jisté povzbuzení,“ řekl Pompili.