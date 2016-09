Přítel ji točil při sexu, viděl to milion lidí. Nyní si vzala život

Tiziana Cantoneová spáchala sebevraždu v úterý v domě své tety ve městě Mugnano poblíž Neapole. Zabila se asi rok poté, co její bývalý přítel video zveřejnil na internetu.

Když se intimní nahrávka dostala na veřejnost, opustila Cantoneová svou práci a přestěhovala se do Toskánska. Choulostivé video ji však pronásledovalo na každém kroku. Slova „Ty natáčíš? Skvěle,“ která na nahrávce zazněla, se šířila v internetových diskusích a objevila se i na tričkách, píše BBC.

Cantoneová se u soudu sice domohla „práva na zapomnění“, podle nějž měla být videa smazaná, zároveň ale musela zaplatit 20 tisíc eur za soudní náklady. Muži, kteří video nechali kolovat po internetu, jsou nyní vyšetřováni pro pomluvu.

„Byla to hodná holka“

Sebevražda mladé ženy vyvolala v Itálii debatu o zničujících účincích internetové šikany a zostouzení žen. „Není toho moc, co jako vláda můžeme dělat,“ přiznal premiér Matteo Renzi. „Je to především kulturní boj - a také sociální a politický. Naší povinností je zkusit vše, co můžeme... Násilí na ženách není nevymýtitelný jev,“ dodal Renzi.

Pohřební průvod s vozem nesoucí tělo nešťastnice byl vysílán živě v televizi. „Žijeme v nemocné společnosti, ve které se cítíme osamělí,“ uvedl na pohřbu kněz Giuseppe Ravo.

Ženu, která chtěla být zapomenuta, si tak nyní připomíná celá Itálie. Její rodina požaduje především spravedlnost. „Vyzýváme soudy, ať jednají tak, aby její smrt nebyla zbytečná,“ citovala italská média rodinu Cantoneové.

„Byla to hodná holka, prožila těžké chvíle. Nikdy nikoho nezradila, nezasloužila si to. Vraťte ji důstojnost,“ uvedla podle italského deníku La Repubblica její matka. „Zapletla se s pochybnými lidmi. Ti ji zničili.“