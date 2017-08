Útočníci v Rimini hodili znásilněnou Polku do moře a chtěli ji utopit

Poté, co čtveřice mužů mladou ženu opakovaně znásilnila, ji měla hodit do moře. Vysílená Polka se však dokázala dostat zpátky na břeh, kde si jí a jejího partnera všimli kolemjdoucí a zavolali pomoc.

„Ženu, která byla napůl v bezvědomí, nakonec hodili do moře s přesvědčením, že se utopí a nebude je moci usvědčit,“ napsal server Super Express.

Znásilněná žena tvrdí, že by pachatele poznat dokázala. „Vím, kdo mi to udělal,“ citoval zraněnou portál si24.it. Žena je v současné době v nemocnici, není však v ohrožení života. „Byli jako zvěř. Bili mě do hlavy tak dlouho, dokud jsem neztratil vědomí,“ dodal její partner.

Polský list v úterý také uvedl, že italská policie po útočnících stále pátrá. Podle listu by měla mít k dispozici jména dvaceti lidí, mezi nimiž by zřejmě měli být i útočníci. „Někteří z podezřelých byli v minulosti trestáni za napadení, znásilnění nebo pokus o něj či za obchod s drogami,“ uvedl Super Express. K vyšetřování se přidají i experti z Polska. Podle polských zákonů mužům hrozí až 15 let vězení.

Čtveřice mužů, kteří jsou podle dosavadních informací severoafrického původu, napadla polský pár na pláži v části Rimini zvané Miramare. Nejdříve zmlátili muže tak, že upadl do bezvědomí, a pak se vrhli na jeho partnerku. Tu strhli na zem a opakovaně ji znásilnili. Nakonec zraněné Poláky okradli a utekli. Pomoc zraněnému páru přivolali kolemjdoucí.

Podle italského listu Corriere della Serra i polského serveru Gazeta Wyborcza útočníci zřejmě pochází ze severní Afriky. Agresoři podle policie nebyli starší 30 let. Italský list také uvedl, že „nevypadali zanedbaně, naopak, ostřejší záběry ukazují osoby udržovaného vzhledu“.

Vyšetřovatelé mají k dispozici otisky prstů útočníků i záznam z pouličních kamer. Zkoumají také pohyb mobilních telefonů v dané oblasti. List Corriere della Serra uvedl, že je oběti útoků na videozáznamech poznávají.

Policie z Rimini spojuje víkendový útok s přepadením z 12. srpna, informoval italský server Corriere Della Sera. U diskotéky ve stejné oblasti mladíci ze severní Afriky přepadli a sexuálně obtěžovali pár turistů z italského Varese. Těm se podařilo uprchnout a přepadení oznámit na policii. „Ověřujeme, zda to mohou být ti stejní lidé,“ okomentovalo policejní ředitelství.