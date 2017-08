Itálie se peče v tlakové výši Lucifer, na Sardinii naměřili 50 stupňů

Ve čtvrtek v Itálii vyvrcholí „nejžhavější týden roku“, již v úterý přitom padaly teplotní rekordy. Na jihu Sardinie odpoledne naměřili 50 stupňů Celsia, v Neapoli jen o stupeň méně.

Zejména na severu Apeninského poloostrova se také přidává vysoká vlhkost, což pocit vedra zhoršuje. Noční teploty podle deníku Corriere della Sera neklesnou pod 24 stupňů.



Italské ministerstvo zdravotnictví varuje, že potíže mohou mít nejen děti a senioři, ale i méně rizikové skupiny obyvatelstva. Zvyšuje se také riziko požárů, zejména na jihu a na italských ostrovech.

Extrémně teplý severoafrický vzduch do Itálie přinesla tlaková výše nazvaná Lucifer. Vlna veder zde potrvá ještě týden, avšak mimořádné sucho by podle zdroje ANSA mohlo vydržet minimálně do konce srpna. To už například přinutilo římské úřady uvažovat o přídělovém systému vody a způsobilo obrovské škody italskému zemědělství.

Vídeňští koně dostali volno

S vlnou veder se potýkají i další evropské státy. Rakousko v úterý zažilo dosud nejteplejší den roku. Na více než čtvrtině měřících stanic byla překročena hranice 35 stupňů Celsia, v dolnorakouském Wieselburgu bylo naměřeno 37,4 stupně.

V centru Vídně teploty dosahovaly 35,9 stupně Celsia. Letos poprvé se tak musela rakouská metropole obejít bez fiakrů, které jsou oblíbenou turistickou atrakcí. Koně totiž byli osvobozeni od namáhavé práce.

Nejvyšší teploty by měly v příštích dnech dosahovat 37 až 38 stupňů, zvláště o víkendu ale meteorologové nevylučují ojediněle ani čtyřicítky. Zatím se ale prý nedá říct, zda je ohrožen absolutní rakouský teplotní rekord z 8. srpna 2013, kdy bylo v městysi Bad Deutsch-Altenburg u hranice se Slovenskem naměřeno 40,5 stupně ve stínu.