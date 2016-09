Migranty pašují stále víc gangy na luxusních jachtách, tvrdí italská policie

Policie oba muže ve věku 21 a 25 zatkla v úterý, když je přistihla, jak se snažili dostat na plachetnici ilegálně do Itálie pět desítek Pákistánců. Podle nejmenovaného policejního činitele to byl další takový incident z poslední doby s luxusním plavidlem, do nějž byli zapleteni profesionální ukrajinští námořníci. „Je to narůstající fenomén,“ dodal tento zdroj.

Podle statistik italského ministerstva vnitra se od začátku roku dostalo na italské břehy více než 93 tisíc běženců. Většina z nich se plaví ze severu Afriky na přeplněných vratkých člunech, které se často převrátí nebo potopí. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) uvádí, že na každých 42 takovýchto migrantů připadá jeden, který přijde o život.

V posledních letech však zločinecké bandy také nabízejí „luxusní cestu“ plavidly schopnými bezpečné plavby po moři, jejichž kapitány jsou kvalifikovaní námořníci, a to za cenu šesti až osmi tisíc dolarů za osobu. To je zhruba čtyřnásobek průměrné ceny za „normální převoz“.

Italská policie od loňska zadržela nejméně 65 osob ukrajinského původu podezřelých z pašování lidí. Ukrajinci zatčení v úterý řídili člun pod tureckou vlajkou a podle policistů vypluli z Turecka.