Italské uprchlické tábory bobtnají, do země už přišlo víc lidí než loni

21:45 , aktualizováno 21:45

Počet migrantů, kteří letos po moři dorazili do Itálie, už překonal čísla za stejné období loňského roku. Podle oficiálních údajů, které ve čtvrtek zveřejnilo tamní ministerstvo vnitra, loni do konce srpna připlulo do Itálie 116 149 lidí, letos úřady napočítaly 118 903 uprchlíků. Celkovou bilanci zvýšila zejména vlna nově příchozích z posledního týdne - od soboty se totiž k italským břehům dostalo téměř 15 000 běženců.