Zabili jsme vůdce afghánské odnože Islámského státu, oznámil Pentagon

Zásah namířený proti velitelství IS ve východoafghánské provincii Kunar „výrazně narušil plány teroristické skupiny na rozšíření její přítomnosti v Afghánistánu,“ citovala mluvčí Pentagonu Danu Whiteovou agentura Reuters.

Předchozího šéfa IS v Afghánistánu Abdula Hasiba zabily podle afghánského prezidenta Ašrafa Ghaního na začátku května příslušníci afghánských speciálních sil. Hasib byl jmenován šéfem IS v Afghánistánu poté, co jeho předchůdce Háfiz Saíd zahynul loni v srpnu při náletu amerického bezpilotního letounu.

Hnutí Islámský stát, které donedávna ovládalo značná území v Iráku a Sýrii, začalo být postupně aktivní i v Afghánistánu a také v sousedním Pákistánu. Připojuje se k němu řada extremistů, kteří se dosud hlásili k islamistickému hnutí Taliban či k teroristické organizaci al-Káida.