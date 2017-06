Jeden z vůdců Islámského státu je mrtev, potvrdila americká armáda

Americká armáda potvrdila smrt vysoce postaveného činitele teroristické organizace Islámský stát (IS). Náboženský vůdce IS Turkí Mubárak Binalí byl zabit při náletu koaličních jednotek na východosyrské město Majádín 31. května, oznámilo velení koaličních jednotek, které v čele s Američany bojují v Sýrii proti IS.