Za Islámský stát v Sýrii bojuje stále 2500 Evropanů, píše německý deník

„Měli jsme kolem 5 000 Evropanů, kteří v Iráku a Sýrii bojovali za IS. Z toho se 1 500 osob vrátilo a asi 1 000 bojovníků zahynulo. Z těch zhruba 2 500 evropských bojovníků, kteří jsou ještě dnes v Iráku nebo Sýrii, jich mnoho zemře v boji nebo budou zabiti IS, protože tato organizace netrpí žádné dezertéry,“ uvedl de Kerchove.

Další evropští islamisté se podle něj přesunou do zemí jako je Somálsko, Libye nebo Jemen. Případnou cestu do Evropy by jim komplikovala výrazně lepší kontrola hranic ze strany Turecka. „Nemyslím si, že se v budoucnosti do Evropy vrátí mnoho bojovníků IS,“ míní protiteroristický koordinátor. Ani po pádu bašty IS Mosulu se podle něj do Evropy nevrátilo moc radikálů.

Aby byly evropské země schopné navrátilce identifikovat včas, je podle de Kerchova bezpodmínečně nutné, aby si státy EU mezi sebou předávaly biometrická data. Evropské bezpečnostní úřady by podle něj měly mít přístup i k informacím, které na místech bojů shromáždí vojenské složky.