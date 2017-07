Islamisté v Mosulu vrací úder, irácké vojáky vytlačili o desítky metrů zpět

Podle armádních zdrojů citovaných agenturou AP zahájilo 50 až 100 členů IS krátce po poledni protiúder na severním okraji starého města. Jeden z lékařů řekl, že do ošetřovny bylo převezeno přes deset zraněných iráckých vojáků.

IS, který Mosul zabral v roce 2014, podle AP nyní ve městě drží poslední kilometr čtvereční území. Armáda odhaduje, že na místě zůstalo jenom několik set členů IS, hlavně zahraničních bojovníků (o útoku armády na Staré město čtěte zde).

V jedné vesnici jižně od Mosulu členové IS podle irácké televize zabili dva místní novináře. Televizní zpráva neuvádí, kdy se incident stal. Členům IS se podařilo dostat do již osvobozené vesnice Imám Gharbí tento týden a vojáci se je snaží podle televize znovu vytlačit.

Z města, které mívalo až dva miliony obyvatel, od začátku bojů uprchly statisíce lidí, v centru jich je nyní podle odhadů na 100 tisíc.

Násilí v uprchlických táborech

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v pátek oznámila, že kvůli zhoršené bezpečnostní situaci pozastavila operace ve dvou uprchlických táborech poblíž Mosulu. Je v nich 80 000 lidí. Podle IOM v táborech Kajára a Hadž Alí panuje násilí a ozývá se sporadická střelba. Mluvčí Joel Millman řekl, že organizace své místní zaměstnance vyzvala, aby do táborů nevstupovali. Irácké úřady v nich vyhlásily zákaz vycházení a omezily pohyb osob.

Do Hadž Alí nemohlo vjet ani šest cisteren s vodou, které tam vyslalo ministerstvo pro migraci, a to za situace, kdy teploty dosahují až 50 stupňů Celsia.

Humanitární organizace, které působí v táborech kolem Mosulu, své operace pozastavily v minulosti už několikrát, ale do několika dní byly schopné práci obnovit.