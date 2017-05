Z ČR odešly nejméně jednou peníze k IS, zjistily tajné služby

14:21 , aktualizováno 14:21

České tajné služby získaly poznatky týkající se podezření z financování terorismu. Minimálně v jednom případě byly loni z Česka odeslány peníze směrem k teroristické organizaci Islámský stát (IS). Píše se to ve zprávě o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v Česku za rok 2016, kterou by příští týden měla projednat vláda.