Humor, nebo špatný vkus? Britové řeší skeč o manželkách džihádistů

Videonahrávka s názvem Real Housewives from ISIS (Opravdové manželky z IS) parodickým způsobem znázorňuje ženy, které se rozhodly odjet do Iráku a Sýrie a připojit se k hnutí IS, napsala agentura Reuters.

Ženy v hidžábu zahalujícím vlasy, které mluví čistým britským přízvukem, v něm například porovnávají své sebevražedné vesty a stěžují si, že mají stejný model. „Pouhé tři dny do popravy a já pořád ještě netuším, co na sebe,“ stěžuje si další. „Tohle je moje šesté manželství. Už jsem ovdověla celkem pětkrát,“ vysvětluje jiná „manželka“, když v tom se v pozadí ozve výbuch. „Šestkrát,“ opraví se s povzdechem.

Krátký klip vyvolal bouřlivou debatu o vhodnosti takové satiry, když se jedná o smrtelně vážné téma, jako je IS. Někteří diváci oceňují odvahu a vtip klipu, zatímco jiní video odsuzují jako nevkusné, píše Reuters.

Špatný vkus, nebo kvalitní švanda?

„Špatný vkus, není to vůbec vtipné,“ okomentovala video jedna z uživatelek facebooku. Podle ní by se oběti útoků IS a jejich rodiny videu nesmály. „Proč bychom se měli smát při pohledu na ženu, předvádějící se v bombové vestě, je to na hlavu,“ dodala. „To je skvělé... Lidé pořád mluví o politicky nekorektním humoru... Tohle je odvážné a vtipné a už je načase, abychom si začali dělat legraci z těch pitomců!“ napsal jiný uživatel.

Desítky tisíc lidí z celého světa odjely bojovat do Sýrie a Iráku pro IS nebo jiné islamistické organizace, které používají extrémní výklad islámu, aby ospravedlnily útoky na své nepřátele a utlačovaly obyvatele oblastí, jež obsadily.

IS používá internet k verbování nových členů, často i vysoce vzdělaných mužů a žen v Británii. Britská policie loni v lednu sdělila, že do Sýrie odcestovalo celkem 56 žen a dívek. Objevil se rovněž i případ tří školaček, které opustily Londýn v únoru 2015. Jedna z dívek byla podle Reuters zabita loni v srpnu.