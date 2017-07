Sebevražedná brigáda IS. Interpol vydal seznam 173 možných teroristů

Podle britského deníku zatím neexistují důkazy, že by se některý z radikálů na seznamu dostal do Evropy. Interpol se spíš snaží zjistit, jestli jednotlivé země mohou k uvedeným jménům poskytnout více detailů: například informace o trestné činnosti, aktivitách na sociálních sítích, cestách za hranice, biometrická data či číslo pasu.

Seznam rozeslaný z generálního sekretariátu Interpolu 27. května definuje lidi uvedené na seznamu jako „jednotlivce, kteří mohli být vycvičeni k sestrojení a nastražení improvizovaného výbušného zařízení ve snaze způsobit smrt a závažná zranění. Věříme, že mohou mezinárodně cestovat, aby se zapojili do teroristických aktivit“.

U každého ze 173 jmen je uvedeno datum naverbování Islámským státem (IS), poslední známá adresa, jméno matky a v některých případech i fotografie. Interpol každému radikálovi přiřadil identifikační číslo, které by jednotlivé členské země měly zanést do svých databází.

Informace z bojiště

Seznam sestavila FBI na základě zpravodajských informací získaných v boji proti IS na území Iráku a Sýrie. „Tito lidé byli identifikováni díky materiálu nalezenému v skrýších IS. Zdá se, že dali najevo ochotu spáchat sebevražedný útok nebo akt mučednictví ve prospěch islámu,“ stojí v poznámce vysvětlující vznik seznamu.

Dokument by měl přispět i k identifikaci evropských interbrigadistů v řadách IS. OSN před dvěma lety odhadla, že do Iráku a Sýrie odjelo bojovat za chalífát abú Bakra al-Bagdádího asi 20 000 cizinců, z toho 4 000 pocházelo z Evropy. Jejich detailní seznam však nikdy nevznikl.

Islámský stát byl před dvěma týdny definitivně poražen v iráckém Mosulu a převážně kurdské jednotky SDF nyní dobývají jeho syrskou baštu Rakká. Odborníci předpokládají, že po porážce v Rakká by se posledním ohniskem jeho odporu mohlo stát údolí Eufratu mezi syrským městem Dajr az-Zaur a iráckou hranicí.

List The Guardian se domnívá, že i na vývoji situace na syrském bojišti může záležet, za jak dlouho se atentátníci ve službách IS dostanou do Evropy, aby se pomstili Západu za porážku na Blízkém východě.

Video ze začátku července letošního roku, kdy Iráčané dobyli Mosul: