Chápu, že muslimové chtějí islamizovat Evropu, říká rakouský kardinál

20:31 , aktualizováno 20:31

Rakouský kardinál a český rodák Christoph Schönborn nemá muslimům za zlé, pokud si přejí islamizaci Evropy. On sám by zase chtěl, aby na Blízkém východě jako kdysi převládlo křesťanství. Jeho ústup na starém kontinentu mají podle něj na svědomí hlavně samotní Evropané. Teolog a filosof to uvedl v rozhovoru pro list Kronen Zeitung.