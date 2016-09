IS zakázal v Sýrii fotbalové rozhodčí: Nerespektují šaríu, ale FIFA

Islámský stát podle SOHR zakázal fotbalové rozhodčí ve východosyrském guvernorátu Dajr az-Zaur, který ovládá. Rozhodčí prý totiž nejednají v souladu s tím, co vyjevil Alláh, čímž znesvěcují jeho příkazy i sunnu, tedy islámské zvyklosti. Zavádění mezinárodních fotbalových pravidel islamisté označili za protizákonné.

K zákazu rozhodčích IS přistoupil před začátkem ligy, ve které se utkají týmy z okolí města Dajr az-Zaur. „Máme štěstí, protože při fotbalu, který hrajeme, nepoužíváme jméno FIFA. Jinak by IS hru zakázal jednou provždy, ne jenom rozhodčí,“ řekl jeden z fotbalistů SOHR.

Není jasné, jak hraní fotbalu bez rozhodčích v praxi funguje. Islamisté ale možná počítají s tím, že k faulům příliš nedochází. Kromě zákazu rozhodčích totiž nově také zavedli soubor pravidel pro zraněné hráče, které vycházejí z principu kisás.

Podle něj mohou fotbalisté uplatňovat právo na odplatu na svých protihráčích, kteří jim zranění způsobili.

Deník The Independent připomíná, že nové nařízení není možné nezávislé ověřit. Bylo by však v souladu s dalšími tvrdými zákazy, které IS zavedl na základě své interpretace práva šaría. Na mnoha místech tak hrozí trest smrti například za kouření, tančení, sledování zahraničních televizních stanic nebo přístup k internetu. Více než před rokem IS v iráckém Mosulu zakázal hrát domino i vrhcáby (psali jsme zde).

Podle magazínu Newsweek není jasné, zda konzervativní forma islámu, ke které se IS hlásí, fotbal vůbec povoluje. „Tohle je velká otázka a já si nemyslím, že existuje jasná odpověď. Někteří salafističtí učenci připouštějí sport za účelem zlepšení zdraví, ale pro jiné důvody (soutěžení a vyhrávání trofejí) je to zakázané,“ uvedl Amarnath Amarasingam z kanadské University of Waterloo.

Islámský stát se navíc proti fotbalu vymezuje opakovaně. Podle aktivistických skupin islamisté perzekvují fotbalové fanoušky, útočí na fotbalové stadiony a hráče dokonce popravují.