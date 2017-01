Iráčané vyhnali IS z hrobky proroka Jonáše, kterého spolkla velryba

Postava Jonáše je známa také z koránu, kde je prorok nazýván Júnus. V svaté knize islámu je příběh o Jonášově kázání a o tom, jak se dostal do břicha ryby, oproti bibli trochu pozměněn. Hrobka byla postavena na místě, kde byl prorok údajně pohřben. V minulosti to bylo navštěvované poutní místo. Radikálové z Islámského státu (IS) v roce 2014 hrobku těžce poškodili výbušninami.

Podle generála Abdalghaního Asadího, který velí protiteroristické jednotce, má nyní vláda pod kontrolou 90 procent východního Mosulu.

Armáda se domnívá, že poslední radikály z části města rozkládající se východně od řeky Tigris vytlačí do několika dní. Očekává se, že IS bude klást větší odpor při obraně západní poloviny druhého největšího města Iráku.

V pondělí se podle zpravodaje agentury Reuters bojovalo o klíčové čtvrti Šurta a Andalus. „Začali jsme do té oblasti postupovat, ale před chvílí na nás zaútočili. Do večera postoupíme,“ uvedl v pondělí mluvčí protiteroristických jednotek Sabáh Numán.

Šurta leží v blízkosti řeky Tigris, která protéká Mosulem od severu k jihu a dělí ho zhruba na poloviny. Ve čtvrti Andalus odstranily buldozery zátarasy na ulicích a uvolnily tak cestu konvoji černých vojenských vozů typu Humvee, napsala agentura AP. Místní obyvatelé uvedli, že islamističtí bojovníci z oblasti utekli asi hodinu předtím, než útok začal. „Pokrok je středně rychlý, pokračujeme pomalu, protože naši vojáci mají obavy kvůli výbušninám,“ uvedl velitel protiteroristické jednotky generál Abdal Ghaní Asadí.

Zlatá divize Ofenzivu u Mosulu vede elitní jedotka irácké armády

Islamisté vyslali proti vojákům šest sebevražedných atentátníků v automobilech plných výbušnin. Na rozdíl od prvních týdnů operace v Mosulu ale tyto vozy nebyly těžce obrněné, a proto je jednotky dokázaly zneškodnit pouhou střelbou z tanků. Jednomu z útočníků se podařilo dostat až ke konvoji a následná exploze zasáhla několik vojenských aut. Při útoku byli lehce zraněni čtyři vojáci.

Bojovníci IS Mosul obsadili v roce 2014. Boje o něj začaly v říjnu a po kratší přestávce na konci roku se letos ofenziva zrychlila. OSN uvedla, že za poslední dva týdny z Mosulu uprchlo na 32 000 civilistů, od začátku bojů už 161 000. Podle obyvatel západní části města, s nimiž Reuters hovořil telefonicky, radikálové brání lidem přejít řeku a dostat se na východ. Velitelé IS prý prchají na západ od Mosulu, směrem k syrské hranici.

Situace v Mosulu v pondělí 16. ledna 2017: