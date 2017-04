Po brexitu je ve hře i sjednocení Irska, zní z diplomatických kruhů EU

Sobotní mimořádný summit EU by měl především potvrdit pozici evropské sedmadvacítky při jednáních o odchodu Británie ze společenství. Závěry summitu by měly vyjádřit obavy z roztříštění Spojeného království, zároveň by ale mohly obsahovat zmínku o možnosti, že členem EU bude „sjednocené Irsko“, píše server Financial Times.



Severní Irsko, které je stejně jako Anglie, Wales a Skotsko součástí Spojeného království, by se po brexitu v případě spojení s Irskou republikou mohlo stát součástí EU stejně jako v roce 1990 území někdejší Německé demokratické republiky, které se stalo automaticky součástí EU po připojení východoněmeckých zemí k tehdejšímu západnímu Německu.

Referendum, v němž by se obyvatelé Severního Irska mohli vyslovit pro sjednocení s Irskou republikou, je možné vypsat na základě Velkopáteční mírové dohody z roku 1998, která ukončila tři desítky let sektářského násilí, jež si vyžádalo přes 3 000 obětí.

Lidové hlasování

Lidové hlasování lze vypsat v případě, že existuje domněnka, že by se pro sjednocení s Irskem vyjádřila většina obyvatel Severního Irska. V loňském referendu o setrvání Spojeného království v EU se většina obyvatel Irska - stejně jako Skotové a na rozdíl od Velšanů či Angličanů - vyslovila proti brexitu. Severoirská separatistická strana Sinn Féin to označila za důvod pro vypsání hlasování o sjednocení Irska.

Jednání o možnosti sjednocení Irska podle listu Financial Times posílí obavy, že by se kvůli brexitu mohlo Spojené království rozpadnout. Nové referendum o nezávislosti už iniciovala i skotská první ministryně Nicola Sturgeonová. Složitá budou nadcházející jednání evropské sedmadvacítky a Británie také kvůli otázce budoucího postavení Gibraltaru, na který si činí nárok Španělsko (více zde).

Zmínku o možném „sjednoceném Irsku“ chce do závěrečné dohody o brexitu prosadit především současný irský premiér Enda Kenny. Irsko je ze sedmadvaceti unijních zemí nejvíce vystaveno negativním následkům odchodu Británie z EU. Dublin se snaží zabránit hlavně tomu, aby mezi Irskem a Severním Irskem vznikla přísně střežená hranice. Stěžejní je pro něj také ochrana důležitých obchodních styků s Británií.