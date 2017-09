Z Íránu může být nová Severní Korea, varuje americká velvyslankyně při OSN

„Íránští vůdci chtějí jadernou dohodu využít k tomu, aby si mohli svět vzít jako rukojmí. Pokud budeme stále říkat, že se Íránem budeme zabývat později, budeme se muset potýkat s další Severní Koreou,“ uvedla Haleyová podle francouzského listu Le Figaro. Server The Strait Times také velvyslankyni citoval ve smyslu, že by Spojené státy neměly ohrožovat svou bezpečnost jen proto, že jsou vázány nějakou dohodou.



Americký prezident Donald Trump ve své předvolební kampani dohodu z loňského léta ostře kritizoval. Podle něj by se měla dojednat nová. Vyzval zároveň ke zpřísnění sankcí proti Íránu s cílem donutit Teherán k větším ústupkům. Před zrušením dohody jej však varoval šéf CIA John Brennan Zrušení by podle něj mělo katastrofální následky (psali jsme zde).

Trump poté ustoupil a už dvakrát platnost dohody s Teheránem potvrdil, což musí udělat každých devadesát dní. Znovu by to měl udělat v polovině října. V posledních týdnech však Washington opakovaně odsoudil kroky Íránu a nové prodloužení platnosti dohody se tak podle velvyslankyně obzvláště důkladně zvažuje. I pokud však Trump dohodu nepotvrdí, nebude to znamenat, že se Spojené státy z dohody stáhnou, uklidňuje Haleyová evropské spojence.

V polovině července uvalil další sankce na osmnáct íránských firem, organizací a lidí za podporu vývoje balistických raket. „Spojené státy zůstávají hluboce znepokojené škodlivými aktivitami Íránu napříč Blízkým východem, které podrývají regionální stabilitu, bezpečnost a prosperitu. Írán nadále podporuje teroristické skupiny, jako je Hizballáh, Hamas a Palestinský islámský džihád, které ohrožují Izrael a stabilitu Blízkého východu,“ uvedli tehdy Američané na stránkách vlády State.gov.

Zdůraznila, že pro Trumpovu vládu je současná jaderná dohoda „velmi nedokonalá“, protože neobsahuje ukončení íránského nukleárního programu, ale pouze jej pozastavuje, a protože se mezinárodní inspekce v Íránu netýkají tamních vojenských základen.



Dalším „zásadním nedostatkem“ je podle Haleyové fakt, že ať už jsou íránské porhřešky proti dohodě velké nebo malé, jediným postihem jsou sankce, které USA spolu s Evropskou unií zrušily před dvěma lety. „A pokud znovu uložíme sankce, Írán bude zbaven všech svých závazků,“ podotkla velvyslankyně. Dohoda by pak totiž padla pod stůl.