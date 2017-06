ANALÝZA: Islámský stát poprvé zakousl zuby do Islámské republiky

Bylo to dobře naplánované, úder zasáhl dvě srdce Íránu, mauzoleum ajatolláha Chomejního a parlament, byl to opravdový šok - a bylo to něco, co se stát muselo. Islámský stát zakousl zuby do Islámské republiky, tedy do Íránu (více o útoku čtěte zde).

Vůbec poprvé tak IS prorazil íránskou neprodyšnou zeď. Přinejmenším 17 mrtvých a desítky raněných, střelba v přímém přenosu: Íránci ve středu museli mít pocit, že nemohou věřit vlastním očím. Byl to první skutečně velký útok, který země zažila od časů, kdy se islámská revoluce z roku 1979 otřepala z nejhoršího.

Ač to zní absurdně, Írán je svým způsobem po Izraeli nejklidnější a nejstabilnější zemí Blízkého východu, zřejmě je dokonce nejbezpečnější. Lidé budou mít o čem přemýšlet: výměnou za letargii jim režim podobně, jako tomu bylo u nás před rokem 1989, zajišťoval bezpečí v ulicích.

Ale tenhle útok nepřišel z čistého nebe. Íránští politici opakovaně varovali, že IS se pokouší prosáknout i k nim a že představuje vážnou hrozbu. Tajné služby údajně překazily několik teroristických akcí.

„Naše válka proti Peršanům vypukla,“ znělo v březnu v prohlášení Islámského státu. Byla to první otevřená výhrůžka v perštině - a taky rukavice hozená režimu.

Zůstaneme, je-li to vůle boží

Islámský stát se snažil podnítit proti režimu íránské sunnity, jichž je v devadesátimilionové zemi možná až deset milionů. Jejich sunnitské srdce se skutečně ohřívá, takže úřady už zadržely 1 500 lidí, kteří chtěli překročit hranice a přidat se k IS. Islámský stát se ale ve svém videu snažil přesvědčit i šíity. Zcela vážně jim tvrdil, že Írán je tajný spřeženec USA a Izraele.

Vlastně by bylo divné, kdyby Islámský stát nešel Teheránu po krku. Šíitský Írán je pro arabské sunnity tradičním rudým hadrem z náboženských důvodů, kromě toho představuje regionálního mocenského rivala zemí, jako je Saúdská Arábie, která se sice oficiálně na radikály z Islámského státu mračí, ale za rohem náboženské horlivce, fanatiky a extremisty, jako jsou oni, podporuje.

Írán je na druhé straně fronty v blízkovýchodních válkách, neboť podporuje šíity v konfliktech v Jemenu, Iráku a samozřejmě i Asada v Sýrii.

Útok tedy musel přijít. A íránské tajné služby se budou muset hodně snažit, aby nepřišel další. Na internetu se ve středu pohotově objevilo video natočené útočníky při útoku v íránském parlamentu, kde kdosi říká: „Myslíte, že odejdeme? Ne, zůstaneme, je-li to vůle boží.“

V Teheránu útočili teroristé: