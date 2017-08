Irácká armáda tvrdí, že dobyla jednu z posledních bašt IS v zemi

„Díky Bohu, je to vítězství... 100 procent osvobozeno,“ uvedlo podle serveru Iraqi News vládní médium War Media Cell na Facebooku spolu s mapou oblasti, celou pokrytou iráckými vlajkami. Město ovládali od června 2014 členové IS. Šlo o poslední větší město v Iráku, kde drželi pozice.

V sobotu o postupu vojsk informoval irácký ministr zahraničí Ibráhím Džaafarí na společné tiskové konferenci se svým francouzským protějškem Jeanem-Yvesem Le Drianem a francouzskou ministryní obrany Florence Parlyovou (více zde).

Uvedli, že drží sedmdesát procent města, v neděli se pak podařilo dobýt i zbylých třicet.



Vládní ofenziva za znovudobytí dříve asi dvousettisícového Tall Afaru začala 20. srpna. V pátek bylo oznámeno, že irácké síly prolomily obranu IS a dostaly se do centra města, kde podle šéfa operací dobyly mimo jiné Citadelu. Tuto historickou pevnost dříve IS používal jako vězení pro ženy a dívky, které nutil ke sňatkům se svými členy.