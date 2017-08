Kvůli hře Modrá velryba prověřuje policie několik lidí, i pro vydírání

„V současné době evidujeme desítky podnětů k této záležitosti a stále jsou nám zasílány další z příslušných krajských ředitelství policie,“ sdělila iDNES.cz mluvčí Policejního prezidia Ivana Nguyenová.

Nechtěla ale specifikovat, o kolik podnětů se jedná, protože některé z nich policie stále prověřuje. „V několika případech jsme zahájili úkony v trestním řízení a to například pro trestný čin vydírání,“ dodala.

Informace o hře se začaly šířit letos na jaře z Ruska. Podle médií si děti vyhledá kurátor, který jim posílá různé úkoly. Navádí je, aby se koukaly na depresivní videa či hororové filmy, postupně je také navádí k sebepoškozování a „hra“ nakonec končí instrukcí k sebevraždě.

Poté, co o jejím výskytu policie informovala (psali jsme zde), ji někteří odborníci kritizovali za to, že naletěla poplašné zprávě. Nařčení ale policie odmítla s tím, že apelem na rodiče reagovala na závažné informace od partnerů z Evropy (víc zde).

Odborníci: Policie si za to v podstatě může sama

Podle odborníka z Centra prevence rizikové virtuální komunikace Kamila Kopeckého by možná policie nemusela řešit tolik podnětů, kdyby v prvé řadě informace o hře nešířila v médiích.

„Policie prověřuje případy vydírání, které vznikly až po zveřejnění její tiskové zprávy, sám jsem s policií v pravidelném kontaktu a o řadě případů vím, znám i oběti. Tedy to, co policie v současnosti řeší, je přesně to, na co jsme upozornili hned na začátku - po mediální smršti si to jednoduše někdo vyzkouší a napodobí, tak tomu bylo i v zahraničí, je tomu tak i u nás,“ říká Kopecký.

Jeho slova potvrzuje i vyjádření vedoucího Linky bezpečí Petera Porubského. „Oproti desítkám volání, které jsme registrovali v době, kdy policie vypustila tiskovou zprávu a začala se šířit panika, jsme za posledních několik měsíců registrovali asi tři případy volání v souvislosti s Modrou velrybou. Za snížení počtu dovolání na Linku bezpečí kvůli Modré velrybě stojí to, že se v médiích o tomto fenoménu přestalo psát,“ uvedl pro iDNES.cz.

Modrá velryba je podle Reného Szotkowskiho z Centra prevence rizikové virtuální komunikace jen dobře cílený marketingový tah, na němž si skupina lidí z východu postavila výhodný byznys.

„Jeho podstatou je domnělá hra opředená tajemstvím, která je zvláště pro děti velkým lákadlem. Proto se například z řad českých dětí začali rekrutovat domnělí kurátoři, kteří se snaží na hře profitovat a straší, případně vydírají jiné hráče – děti, z čehož pak často plynou problémy, o kterých je řeč,“ říká Szotkowski.

Dětem vysvětluje, že pokud už hru začnou hrát a plnit padesát úkolů, které jim zadá kurátor, tak mohou kdykoliv skončit. „Z našich zkušeností kurátor své výhrůžky a vydírání nikdy neuskuteční, jelikož se většinou jedná o jedince, který se akorát baví na účet hrajícího dítěte, například o spolužáka,“ říká.

„Nepovažoval bych tedy hoax v podobě Modré velryby jako takový za nic závažného, ovšem trestná činnost, jež se na něj může nabalovat, nepochybně závažná je,“ dodal.

Letos v dubnu spáchaly sebevraždu v Mlékojedech u Mělníka dvě dívky, když ruku v ruce vykročily proti vlaku (o případu jsme psali zde). Poté se objevily spekulace, že dívky byly také zapojeny do Modré velryby, to ale policie vyvrátila. „V tuto chvíli nemáme informace o tom, že by tento fenomén měl spojitost s úmrtími dětí, která se udála na Mělnicku,“ sdělila Nguyenová.