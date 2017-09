Inkluze nutí školy kupovat drahé pomůcky, po odchodu žáka jsou k ničemu

Postiženým dětem, kterých letos do školních lavic usedne přes padesát tisíc, usnadňují od loňska výuku speciální programy, osobní asistenti a různé pomůcky. Za jejich začlenění do běžné školy stát loni zaplatil 589 milionů, letos to má být miliarda a půl jen za první pololetí a příští rok se počítá se čtyřmi miliardami.