Workcampy jako prevence xenofobie. Cizinci u nás pečují o hrad i přírodu

. „Na začátku devadesátých let jsme se snažili vysvětlit lidem, že se nejedná o dobrovolnictví, které znali z dob komunismu, že se nejedná o dobrovolné soboty nebo uklízení školního dvora. Podávali jsme to formou, která by pro ně dávala smysl a nebyly tam konotace komunismu, což pro generaci našich rodičů byla překážka,“ vysvětluje ředitelka sdružení Martina Ekrtová. Kolem přelomu tisíciletí pak INEX-SDA začala rozvíjet spolupráci s českými partnery a nabízet více příležitostí v rámci České republiky. Souběžně s tím se rozšiřovala nabídka možností do stále vzdálenějších zemí . „V průběhu let se nám dobře ukazuje, kam může dobrovolnická zkušenost člověka posunout. Podporujeme proto vznik a realizaci projektů našich dobrovolníků. Máme dobrovolnický klub, do kterého se může zapojit každý,“ dodává Ekrtová.

V počátcích se organizace víc zaměřovala na studenty, nyní pořádá také workcampy pro rodiny s dětmi i pro seniory.