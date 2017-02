V Indonésii kypí nerovnost, čtyři muži mají stejně jako sto milionů chudých

Počet dolarových miliardářů se v Indonésii za posledních patnáct let skokově zvýšil. Zatímco v roce 2002 byl v zemi jen jeden, v roce 2016 už jich bylo dvacet. Podle zprávy Oxfamu mají dnes čtyři nejbohatší Indonésané majetek v hodnotě 25 miliard dolarů, tedy asi 643 miliard korun. To je bohatství, které by dalo dohromady zhruba čtyřicet procent nejchudších lidí v zemi.

Jen bratři Budi a Michael Hartonovi, kteří zbohatli na tabákovém průmyslu, vydělají ročně tolik peněz, kolik by podle charity stačilo na vymýcení extrémní chudoby v celé zemi. Podle žebříčku Forbesu jsou Hartonovi nejbohatší Indonésané a patří také mezi 150 nejbohatších lidí na světě.

V roce 2000 odstartoval v Indonésii ekonomický růst a tamější ekonomika je nyní největší v jihovýchodní Asii. „Zisky se však nerozdělily rovnoměrně a miliony lidí zůstaly pozadu, především ženy,“ stojí ve zprávě. Světová banka určuje práh chudoby na 3,1 dolaru na den, podle tohoto měřítka živoří 93 z 250 milionů Indonésanů.

„Pokud vezmeme v úvahu rostoucí počet milionářů a miliardářů na pozadí ohromné chudoby, potvrzuje to fakt, že bohatí ukořistili lví podíl zisků z vychvalovaného ekonomického výkonu země, zatímco miliony lidí na samém dně jsou nechány na pospas,“ cituje zprávu Oxfamu list The Guardian.

Když se do křesla prezidenta dostal v roce 2014 Joko Widodo, bylo zmenšení ekonomické propasti jednou z jeho priorit. „Ekonomický růst je pro mou administrativu a moje lidi velice důležitý, ale zúžení propasti je důležitější. Když pozveme investory, musí přinést zisk mým lidem a mé zemi,“ sliboval několik měsíců po zvolení Widodo v rozhovoru.

Podle mluvčí Oxfamu v Indonésii Dini Widiastutiové dosahuje nyní nerovnost v Indonésii kritické úrovně. „Prostě to není správné, aby nejbohatší člověk vydělal za jeden den víc, než kolik utratí nejchudší lidé za základní potřeby během celého roku. Pokud se to nebude řešit, obrovská propast mezi bohatými a chudými může podrýt boj proti chudobě, zhoršit nestabilitu ve společnosti a zastavit ekonomický růst,“ dodala mluvčí.