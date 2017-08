Desetiletá holčička po znásilnění otěhotněla, interrupci zakázal soud

Nejvyšší soud na konci července zamítl petici požadující, aby dívka mohla podstoupit interrupci. Na základě lékařského posudku rozhodli, že potrat by byl v 32. týdnu těhotenství příliš riskantní. Plod je údajně zdravý a vyvíjí se bez problémů.



Statistika V Indii bylo v roce 2015 znásilněno více než 10 000 dětí. Deset let stará vládní zpráva uvádí, že 53 procent dětí se setkalo s nějakou formou sexuálního zneužívání. V polovině případů pachatel pochází z jejich okolí. Statistika UNICEF uvádí, že asi 240 milionů indických žen se provdalo před dosažením osmnácti let.

Podle indických zákonů mohou ženy podstoupit interrupci do 20. měsíce těhotenství, výjimkou jsou případy ohrožující život matky. BBC v této souvislosti upozorňuje, že v Indii každý rok zemře při porodu 45 tisíc žen. U dívek pod 15 let je riziko dvaapůlkrát vyšší než u matek nad dvacet let.

Desetiletou dívku z milionového města na severu Indie údajně znásilnil bratranec její matky, který je nyní ve vazbě a čeká na soud. Na těhotenství se přišlo až před třemi týdny, když si dívka stěžovala na bolest břicha a matka ji vzala k lékaři.



Dívka z Čandígarhu o svém těhotenství zatím neví. Rodiče před ní pravdu tají a řekli jí, že má v břiše velký kámen. „Možná, že si zatím ten problém a vážnost situace neuvědomuje, ale nejspíš už něco tuší,“ řekl BBC místní úředník obeznámený s případem.

S tím dítětem nechceme mít nic společného

Chudá rodina žijící v jednopokojovém bytě se nyní potýká i s nevítanou mediální pozorností. Dívka díky tomu sice získá tu nejlepší lékařskou péči a může požádat o finanční příspěvek od státu, její otec si však přeje, aby jim novináři dali pokoj. Bojí se, že její totožnost bude prozrazena a jeho dceru bude stigma znásilnění pronásledovat i v dospělosti.

Kromě toho volá po co nejpřísnějším trestu pro muže, který jeho dceru zneužil. „Měl by dostat trest smrti nebo by ho měli na doživotí zamknout za mříže. K zločinu se přiznal, ale nikdy se nám neomluvil,“ svěřil se reportérce BBC.

Jeho dcera by měla porodit v polovině září. Lékaři už rozhodli, že dítě na svět přivedou císařským řezem. Rodina prohlásila, že s dítětem nechce mít nic společného, a tak bude dáno k adopci. Jeho matka se podle expertů bude ještě dlouhou vyrovnávat s traumatem, několik let by měla docházet k dětskému psychiatrovi.