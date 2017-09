Indičtí kadeti si pořizovali selfie. Nevšimli si tonoucího spolužáka

Sedmnáctiletý Vishwas G. zemřel během nedělního výletu, na který se vydal spolu s dalšími chlapci sloužícími v armádní jednotce National Cadets Corps, sdružující dobrovolníky z řad studentů.

Skupina pětadvaceti kadetů a jednoho učitele z bengalúrské školy došla při vycházce k jezeru s hloubkou až tři metry. V něm se následně Vishwas utopil, aniž by si toho ostatní účastníci výletu všimli. Oddíl proto pokračoval dál do nedalekého chrámu.

Že mají o jednoho kamaráda méně, si teenageři uvědomili zhruba o hodinu později. Začali proto procházet pořízené fotografie, aby zjistili, kdy s nimi byl Vishwas naposledy. Ukázalo se, že to bylo právě ve chvíli, kdy si mladíci pořizovali společnou selfie u jezera. Přivolaná policie pak ve vodě našla tělo utonulého mladíka.

„Na pořízených selfie je zřejmé, že se topí a nikdo ho nevidí. Jeho přátelé i všichni ostatní tam byli, ale nikdo nic neviděl,“ popsal neštěstí pro indický server NDTV kadet Umar. Policie přitom upozorňuje, že studenti neměli u jezera co pohledávat, poněvadž přímo před ním je cedule se zákazem vstupu. Tu však teenageři ignorovali. Nyní jsou v šoku a jejich výslech tak policie odložila.

Vishwasovi rodiče obvinili školu ze zanedbání povinné péče a z toho, že nezajistila bezpečnost studentů během výletu. „Když je vzali s sebou, nebyli za ně snad zodpovědní?“ popisuje Vishwasův otec Govind.

Před školou se kvůli případu v pondělí strhly protesty proti nedbalosti vedení, na které dorazila i chlapcova rodina. Podle listu The Times of India s sebou přinesli i Vishwasovo tělo. Rozhořčený dav se rozešel až poté, co škola slíbila, že zavede tvrdá opatření, pokud se prokáže, že za nešťastnou událost může její zaměstnanec.

„Killfie“. V Indii kvůli fotkám umírá nejvíce lidí na světě

Pořizování selfie je přitom v zemi tématem už delší dobu. Počet Indů, kteří ve snaze o originální snímky zemřou, stále roste. Podle studie Me, Myself and My Killfie: Characterizing and Preventing Selfie Deaths se až šedesát procent všech zaznamenaných případů úmrtí během riskantního pořizování autoportrétu v letech 2014–2016 odehrálo právě v Indii.

Bombajská policie proto po loňském úmrtí osmnáctileté dívky, která se při focení utopila v moři, vytipovala celkem patnáct míst, na nichž pořizování selfie rovnou zakázala. Patří mezi ně například pobřežní promenáda Marine Drive či pláž Girgaum Chowpatty.

Mluvčí místní policie Dhananjay Kulkarni pro stanici BBC zmínil také další turisticky zajímavá místa jako promenádu Bandra Bandstand či pevnosti Sion Fort a Worli Fort. O zákazu mají informovat výstražné značky (více čtěte zde).