Indické muslimky si vybojovaly přístup do mešity v Bombaji. Rozhodl soud

7:10 , aktualizováno 7:10

Indické muslimky mají právo plně využívat mešitu v Bombaji, rozhodl v pátek tamější nejvyšší soud. Učinil tak po celostátní kampani, v níž muslimské aktivistky usilovaly o zabezpečení všech náboženských práv ženám. To znamená i to, aby mohly vstupovat do všech míst určených ke konání bohoslužeb, jež byla dosud vyhrazena jen mužům.