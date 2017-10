Školáci si ničí záda. V Česku bezchybné brašny nedělají, říká odbornice

Jak vypadá dobrá taška? V první a druhé třídě by měla mít taška pevnější tvar , který umožňuje větší přehled nad učebními pomůckami.

, který umožňuje větší přehled nad učebními pomůckami. Důležité je nepromokavé dno , které zabrání poškození pomůcek v mokru.

, které zabrání poškození pomůcek v mokru. Další důležitou součástí jsou bezpečnostní prvky , aby bylo dítě lépe vidět.

, aby bylo dítě lépe vidět. Taška by měla dobře přiléhat k zádům .

. Vzhled by neměl převažovat nad funkčností .

. Velikost brašny by měla odpovídat tělesné stavbě školáka , neměla by být širší než ramena , vrchol by neměl přesahovat linii ramen , spodní část by neměla být níž, než je linie boků .

, neměla by být , vrchol by neměl , spodní část by neměla být . Taška by neměla přesahovat 10 % váhy školáka .

. Nejtěžší učebnice by měly být co nejblíž k zádům.

by měly být co nejblíž k zádům. Popruhy by měly být vyztužené a dostatečně široké .

. Důležitý je také zapínací přední popruh pro lepší rozložení váhy. Popruhy se nesmějí dotýkat krku dítěte a jejich délka by měla být nastavena tak, aby brašna držela na středu zad.

Zdroj: Státní zdravotní ústav