Zbrojař Hynek chce kandidovat na prezidenta, oznámili Realisté

Jiří Hynek, šéf Asociace zbrojního průmyslu, která sdružuje zbrojařské firmy, by měl podle nové politické strany Realisté, kandidovat na prezidenta. „Chtěl bych být prezidentem hrdého, sebevědomého národa. V problematice bezpečnosti se pohybuji dvacet let, vím, co naše armáda potřebuje,“ řekl.