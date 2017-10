Z Atlantiku míří k Evropě hurikán Ophelia, otře se o Azory

„Hurikán Ophelia postupuje rychlostí 6 km/h k severovýchodu a v nejbližších hodinách bude dále zesilovat. Minimálně do pátečního rána se bude totiž pohybovat nad oblastí Atlantiku, kde teplota povrchu vody překračuje 26 °C. Tato teplota mořské vody se bere jako limit vzniku tropických cyklón, a lze tedy předpokládat, že hurikán Ophelia bude i nadále získávat dostatek energie z povrchu Atlantiku,“ popsal meteorolog Pavel Borovička na webu Infomet.cz.

Ophelia by měla během příštích dvou dnů udržovat směr. Kolem čtvrteční osmé hodiny večer středoevropského času se bude nacházet 1 030 kilometrů od ostrova Flores, který náleží k Azorským ostrovům.

K Azorám by se měl hurikán dostat nejblíže v sobotu večer, kdy by se podle předpovědních modelů mělo jeho centrum nacházet jen 100 nebo 200 kilometrů od ostrova Santa Maria.

„Nejvýznamnější bude vliv hurikánu Ophelia na východní ostrovy Săo Miguel a Santa Maria, kam s sebou může přinést vítr o průměrné rychlosti 18 m/s nebo vyšší, tzn. dle Beaufortovy stupnice bouřlivý vítr, který láme větve a při němž je již nemožná vzpřímená chůze proti větru. Ostrov Săo Miguel ovlivní hurikán Ophelia s pravděpodobností 30 až 40 % a ostrov Santa Maria s pravděpodobností 50 až 60 %,“ popsal Borovička.

Hurikány často vznikají uprostřed Atlantiku, jen výjimečně se ovšem objeví ve východní části poblíž Evropy. Podle ČT 24 je Ophelia nejsilnější bouře od roku 2009, která v těchto místech vznikla. V minulosti se stalo jenom dvakrát, že by se hurikán dostal až na pobřeží Evropy. Naposledy to byl Vince v roce 2005 a předtím se to stalo v roce 1942.

Hurikán Ophelia na záběru, který ukazuje rychlost větru ve výšce 500 metrů nad mořem.