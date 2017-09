Irma je výjimečný hurikán. Žene se za ní bratříček José, říká meteorolog

Čím se odlišuje hurikán Irma od ostatních tropických cyklón v oblasti Karibiku a Mexického zálivu?

Je výjimečná intenzitou svých projevů. Rychlost v okraji tohoto hurikánu je až 360 kilometrů za hodinu, což je opravdu hodně. Víme, že hurikány mají pět stupňů intenzity podle Saffirovy-Simpsonovy stupnice a ten nejvyšší začíná při rychlosti kolem 252 kilometrů za hodinu.

Síla Irmy je daná kombinací přírodních poměrů, které se sečtou a vznikne hurikán, který je nebývale silný. Je to statistická odchylka, kterou mohu přirovnat k výšce lidí. V průměru jsou lidé vysocí 170 centimetrů a čas od času se objeví dvou a půl metrový dlouhán.

Irma zamířila do oblasti krátce po hurikánu Harvey. Ovlivňují se tropické cyklony mezi sebou?

Souvislost s předchozím hurikánem tam asi není. Je to spíš dané tím, že se tam zrovna vyskytují nadprůměrně teplé vody, protože povrchová teplota oceánů je v těchto případech klíčová. Kombinací proudění Golfského proudu a slunečního svitu se v Atlantiku vytvořilo ložisko teplejších vod, které způsobilo, že je Irma vydatnější.

Podle satelitních snímků se v oblasti vytvořily další hurikány. Jak jsou silné?

Vytvořil se tam jeden s názvem José, který už dosáhl stadia hurikánu. Sleduje zatím stejnou trajektorii, jako kdyby se posunoval v závěsu za Irmou. Mohou být asi 1 000 nebo 1 500 kilometrů od sebe. Je předpoklad, že se José do pondělí dostane k Floridě, ale neměl by ji zasáhnout. Měl by zeslábnout na tropickou bouři a pak by se měl rozpadat. Pravděpodobně tedy území Spojených států nezasáhne a nezpůsobí tam takovou divočinu, která se očekává od Irmy.

Mezitím vznikl také další hurikán s ženským jménem Katia. Je v Karibiku poblíž mexikého pobřeží. Jeho sílu a projevy jsem ale zatím nestudoval.

Vznik a jména hurikánů Bouře a hurikány patří do atmosférického útvaru označovaného jako tropická cyklona. V oblasti Karibského moře a Mexického zálivu se nazývají hurikány. U jihovýchodní Asie jsou to tajfuny. Poblíž Indie a Austrálie cyklony.



Mají podobu obrovského víru s charakteristickým okem ve středu, který vzniká v subtropické oblasti nad oceány. Provází je extrémně silný vítr a intenzivní srážky.



Označovány jsou ženskými a mužskými křestními jmény z abecedního seznamu, který se každý rok střídá.



Jako hurikán označuje americké Národní středisko pro hurikány (NHC) tropické cyklony dosahující rychlosti větru nad 118 kilometrů za hodinu.



Jak dlouho ještě potrvá hurikánová sezóna?

Je to různé v různých částech světa. U asijského pobřeží vznikají zhruba od dubna do řijna tajfuny. Atlantská hurikánová sezóna začíná většinou v červnu a trvá až do konce listopadu. Přestože teploty vzduchu od září pomalu klesají, tak teplota vody má značnou setrvačnost. Maximum je právě v září nebo i v říjnu.

Mohou hurikány nějakým způsobem ovlivnit počasí v Evropě nebo dokonce ve střední Evropě?

Hurikány jako takové se do Evropy určitě nedostanou. Výjimečně se stává, že má hurikán dost energie na to, aby přežil delší dobu. Pokud vzniknou uprostřed Atlantiku, tak se posléze přesouvají směrem ke Karibiku a pak změní směr a obloukem podél východního pobřeží USA směřují k severu. Přemění se v tlakovou níži, jaké jsou běžné pro naše počasí v Evropě. Někdy má takovou životnost, že po 14 dnech nebo třech týdnech dojde až do Evropy. Můžeme u ní pozorovat třeba vyšší rychlost proudění, ale zdaleka nedosahuje úrovně hurikánu. Je to běžná tlaková níže.