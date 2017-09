Boháči z Miami schovávají luxusní auta před hurikánem do unikátního věžáku

Na developera Gila Dezera, který se na stavbě věže podílel, se s prosbou o uschování auta obrátilo hned několik lidí. Jedním z nich je i majitel firmy Prestige Imports Brett David, který do Porsche Design Tower přesouvá podle The Real Deal hned několik svých aut. „Všichni mí přátelé mi dnes volají,“ řekl Dezer. „Je to opravdu nejbezpečnější místo pro milionáře, aby udrželi své věci v bezpečí, když se takovéhle věci stanou.“



Podle Dezera je v budově v současné době deset vozů Lamborghini v hodnotě pěti milionů dolarů (přibližně 108 milionů korun), jedno pětimilionové Ferrari a ještě třikrát dražší Pagani Zonda (za přibližně 325 milionů korun).

Do budovy byla před příchodem hurikánu přivezena dodatečná čerpadla, která mají zajistit, že nedojde k zaplavení. Podle Dezera bude k dispozici 24 hodin denně tým, který se o sucho v budově bude starat.

Unikátní dvě stě metrů vysoká budova nabízí kromě luxusních apartmánů také parkovací stání umístěná přímo u bytových jednotek. Díky třem speciálním výtahům je tak majitel po příjezdu dopraven přímo do své „garáže“ a může z vozu vystoupit přímo do předsíně.

Budova je navíc projektována tak, aby odolala i nejsilnějšímu větru. Pružná konstrukce má vydržet i nápor hurikánu pátého stupně, jakým je právě na Miami směřující Irma.