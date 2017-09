Hurikán Irma neslábne. Nechává za sebou zničené ostrovy a několik mrtvých

Hurikán Irma postupující Karibikem a provázený větry o rychlosti až 285 kilometrů v hodině dorazil k severnímu pobřeží Dominikánské republiky ve čtvrtek v podvečer našeho času. Podle médií zde zničil mnoho budov a zaplavil některá města v turistické oblasti na severu země. Evakuovány zde byly tisíce lidí. Večer se hurikán nacházel na sever od sousedního Haiti.

Mezi města zasažená bleskovými záplavami jsou Cabarete či Sosua nacházející se v turisty vyhledávaném regionu poblíž přístavu Puerto Plata. Přes 5500 lidí podle úřadů před příchodem bouře opustilo své domovy.

Živel míří na severozápad rychlostí 28 kilometrů v hodině. Irma tak zlomila nový rekord. Je nejdéle trvajícím hurikánem o takovéto intenzitě, na pátém stupni Saffirovy-Simpsonovy stupnice byla více než 33 hodin, čímž porazila tajfun Haiyan, který v roce 2013 pustošil Filipíny.

„Taková síla a taková životnost, to je něco nevídaného, alespoň od začátku satelitní éry před 50 lety,“ řekl agentuře AFP meteorolog Météo France Etienne Kapikian.

Živel míří na Floridu

Očekává se, že v noci na neděli místního času (v neděli brzy ráno SELČ) Irma zasáhne Floridu, odkud už se evakuovalo kolem 25 tisíc lidí. Aerolinky se na Floridě kvůli Irmě chystají na rozsáhlé rušení letů, omezení začnou od pátku. Společnosti kvůli evakuaci zlevnily letenky.

Meteorologové předpokládají, že hurikán na Floridu vstoupí z jihu v oblasti souostroví Florida Keys a poté bude podél pobřeží postupovat na sever. Podle amerického Národního střediska pro hurikány (NHC) do vstupu nad floridskou pevninu Irma zeslábne z páté a nejsilnější kategorie na čtvrtý stupeň.

V dlouhodobém výhledu by pak v pondělí mohla zasáhnout pobřeží Georgie a v úterý pak i přímořské oblasti Jižní Karolíny a následně i Severní Karolínu. Guvernér státu Georgia Nathan Deal vyhlásil stav nouze podél atlantického pobřeží.

AP poznamenala, že tento region byl naposledy zasažen hurikánem kategorie tři a vyšším před více než sto lety. V oblasti, kde v Jižní Karolíně platí stav nouze, řádil silný hurikán zmíněné kategorie před 28 lety. Vítr hurikánu třetí kategorie dosahuje v nárazech až 209 kilometrů v hodině.

Ostrovy Svatý Martin a Antigua a Barbuda Irma zcela zničila

Ostrov Barbudu hurikán Irma „zcela zdevastoval“, uvedl premiér Antiguy a Barbudy Gaston Browne. Poničených je podle předsedy vlády pětadevadesát procent všech budov na ostrově, zhruba dvacet procent z nich je zničených zcela. Ostrov, na kterém žije zhruba 1 600 lidí, je podle něj nyní „stěží obyvatelný“. Škody Browne odhadl na 150 milionů dolarů (3,7 miliardy korun).

„Zatím máme nicméně informace pouze o jednom mrtvém,“ uvedl premiér Browne, který si o situaci na Barbudě udělal obrázek během přeletu vrtulníkem. Obětí živlu se stalo dvouleté dítě, jehož rodina se snažila utéct z poničeného obydlí.

Nejméně čtyři mrtvé si hurikán Irma vyžádal na francouzské části ostrova Svatý Martin a Saint Barthélemy. Původně francouzská média informovala o osmi mrtvých, francouzský premiér Édouard Philippe ale později upřesnil, že potvrzené oběti jsou čtyři. „Bilance ale není definitivní,“ upozornil už předtím prefekt nedalekého francouzského zámořského departementu Guadeloupe Eric Maire.

Podle představitele místní samosprávy Daniela Gibbse je francouzská část Svatého Martina „zničená z 95 procent“. „Je to nesmírná katastrofa... Jsem v šoku,“ řekl podle agentury AFP.

Superhurikán Irma. Obrázek zvětšíte kliknutím

Obrovské škody Irma způsobila i na jižní nizozemské části Svatého Martina, která zůstala odříznuta od světa. Sdělilo to ve čtvrtek nizozemské námořnictvo. Informace o případných obětech nejsou podle premiéra Marka Rutteho známy. Nizozemská vláda však svolala krizový štáb.

Video pořízené z vrtulníku námořnictva ukazuje mimo jiné zaplavené domy, lodě a hotely na pobřeží. Turistika je přitom hlavním zdrojem příjmů ostrova, uvedla agentura Reuters. Nachází se tam i známá pláž Maho, která leží v bezprostřední blízkosti přistávací dráhy letiště, a je tak díky nízko letícím letadlům oblíbeným místem leteckých fanoušků.

Dráhy mezinárodního letiště princezny Juliany zůstaly neporušené, letiště je však podle sdělení námořnictva nedostupné. Podle agentury AP má hlavní terminál vážně poškozenou střechu a leží v něm naplavený písek. Rutte uvedl, že dostat se nelze ani do hlavních přístavů. Ulice jsou poseté odpadem, přepravní kontejnery v přístavu leží poházené jako dětské kostky, napsala AP.

Do zničených bývalých francouzských kolonií se chce vydat francouzský prezident Emmanuel Macron. „Prezident se na místa zničená uragánem vydá, co nejdříve to půjde a meteorologické podmínky to dovolí, aniž by tím narušoval záchranné práce,“ uvedl Elysejský palác v prohlášení.

Po Závětrných ostrovech se hurikán Irma přesunul přes Panenské ostrovy k severnímu pobřeží Portorika. Bez proudu se na Portoriku ocitla více než polovina obyvatel, bez vody je asi 50 tisíc lidí. Podle místních meteorologů bude Irma nejhorším hurikánem, který zasáhl ostrov od roku 1928. Hurikán San Felipe tehdy zabil na své cestě Karibikem přes 2 700 lidí. Ve čtvrtek večer guvernér ostrova oznámil, že zde zemřeli tři lidé.

„Britové nám nepomohli tak jako Francouzi Svatému Martinovi“

Na ostrově Anguilla, který je britským zámořským územím, napáchal hurikán těžké a místy kritické škody, uvedl náměstek britského ministerstva zahraničí Alan Duncan. Premiérka Theresa Mayová telefonicky jednala s Macronem o případné společné pomoci a později odpoledne by se měl sejít vládní krizový výbor.

Londýn je podle místního tisku kritizován za pomalou reakci na živelní katastrofu. „Anguilla je zcela zničená. S hurikány jsme se už sžili, ale tento se co do síly vymykal,“ řekla rozhlasové stanici BBC Radio 4 místní právnička Josephine Gumbsová-Connerová. Ostrov, kde žije asi 16 tisíc obyvatel, podle ní vypadá jako po výbuchu jaderné pumy.

Dodala, že je zklamaná z pomalé reakce britské vlády. „Na Svatém Martinovi se Francouzi postarali, aby na místě byli vojáci, tak aby pomoc přišla včas a byla účinná. V našem případě se tak nestalo,“ dodala. Se stejnou kritikou přišla také bývalá zástupkyně Británie a EU v Anguille Dorothea Hodgeová.

Další britské zámořské území, Britské Panenské ostrovy, také utrpělo velkou škodu, naopak na ostrově Montserrat není devastace tak značná, jak se zprvu jevilo, dodal Duncan. Britské karibské ostrovy Turks a Caicos, kde žije asi 30 tisíc lidí, by podle něj měla bouře zasáhnout ještě ve čtvrtek. Británie vyslala postiženým ostrovům na pomoc loď královského námořnictva se 40člennou posádkou tvořenou námořníky a armádními inženýry.

Podle odhadu Organizace spojených národů by mohl hurikán Irma postihnout až 37 milionů lidí. Po Irmě se v oblasti vytvořily už i další dva hurikány. Jak José, který se zformuloval v Atlantiku, tak Katia, která vznikla v Mexickém zálivu, zatím dosahují pouze prvního, tedy nejnižšího stupně.