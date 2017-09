Hurikán Irma neslábne. Nechává za sebou zničené ostrovy a 7 mrtvých

Premiér ostrovního státu Antigua a Barbuda uvedl, že hurikán, který je nejsilnější v Atlantiku za poslední desetiletí, poničil devadesát pět procent všech budov na Barbudě. Podobná situace panuje také na ostrově Svatý Martin. Na své cestě Karibikem už hurikán Irma doputoval k Portoriku.

Ostrov Barbudu hurikán Irma „zcela zdevastoval“, uvedl premiér Antiguy a Barbudy Gaston Browne. Poničených je podle předsedy vlády pětadevadesát procent všech budov na ostrově, zhruba dvacet procent z nich je zničených zcela. Ostrov, na kterém žije zhruba 1 600 lidí, je podle něj nyní „stěží obyvatelný“. Škody Browne odhadl na 150 milionů dolarů (3,7 miliardy korun).

„Zatím máme nicméně informace pouze o jednom mrtvém,“ uvedl premiér Browne, který si o situaci na Barbudě udělal obrázek během přeletu vrtulníkem. Obětí živlu se stalo dvouleté dítě, jehož rodina se snažila utéct z poničeného obydlí.

Nejméně šest mrtvých si hurikán Irma vyžádal na francouzské části ostrova Svatý Martin. Oznámil to prefekt nedalekého francouzského zámořského departementu Guadeloupe Eric Maire. „Bilance ale není definitivní,“ dodal. Francouzská ministryně pro zámoří Annick Girardinová dříve hovořila o nejméně dvou mrtvých a dvou těžce zraněných na ostrovech Svatý Martin a Svatý Bartoloměj.

Podle představitele místní samosprávy Daniela Gibbse je francouzská část Svatého Martina „zničená z 95 procent“. „Je to nesmírná katastrofa... Jsem v šoku,“ řekl podle agentury AFP.

Po Závětrných ostrovech se hurikán Irma přesunul přes Panenské ostrovy k severnímu pobřeží Portorika. Bez proudu se na Portoriku ocitla více než polovina obyvatel, bez vody je asi 50 tisíc lidí. Podle místních meteorologů bude Irma nejhorším hurikánem, který zasáhl ostrov od roku 1928. Hurikán San Felipe tehdy zabil na své cestě Karibikem přes 2 700 lidí.

Na příchod hurikánu se už připravují Dominikánská republika, Haiti, Kuba, Bahamské ostrovy a také jih Spojených států. Floridu, kde už se evakuovalo kolem 25 tisíc lidí, by měl podle odhadů zasáhnout živel v neděli ráno místního času. Z Floridy by se mohl hurikán přesouvat dál přes Georgii do Jižní a Severní Karolíny.

Hurikán Irma dosáhl pátého, tedy nejvyššího stupně. Vítr, který ho doprovází, dosahuje rychlosti až 300 kilometrů za hodinu. Podle odhadu Organizace spojených národů by mohl hurikán Irma postihnout až 37 milionů lidí. Po Irmě se v oblasti vytvořily už i další dva hurikány. Jak José, který se zformuloval v Atlantiku, tak Katia, která vznikla v Mexickém zálivu, zatím dosahují pouze prvního, tedy nejnižšího stupně.